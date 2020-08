Folytatni a nyolc éve elkezdett munkát /x/

Harmadik mandátumára készül Baróton Lázár-Kiss Barna András, jelenleg is tisztségben lévő elöljáró, aki úgy érzi, az elmúlt években sikerült kimozdítani holtpontról a várost a hozzá tartozó falvaival egyetemben. Mindez a tudatos és következetes, előrelátó munkának és az annak idején kitűzött, megvalósítható és kivitelezhető céloknak is köszönhető. Az eredmények kézzelfoghatóak, természetesen gondok, problémák mindig is voltak és lesznek, de közös munkával minden akadály előbb-utóbb legyőzhető. Jövőt Erdővidéken is csak biztonsággal és fejlődéssel lehet építeni – vallja az elöljáró.

– 2012-ben milyen várost vett át a hozzá tartozó falvaival együtt?

– Állandó és meddő politikai csatározások miatt egy csőd szélére jutott város vezetését vettük át. Barótra a mindennapos csőtörések, gödrös, járhatatlan utak és egy pattanásig feszült közhangulat volt jellemző. Ilyen állapotok uralkodtak akkoriban Baróton és a hozzá tartozó falvakban. Nem volt jövőkép, nem volt semmilyen stratégia, elképzelés. A polgármesteri hivatal is az állandó széthúzások, politikai frusztráció színtere volt, ami nagyban befolyásolta – rossz irányba – a város hangulatát is. Az első és legfontosabb cél akkor az emberek megnyugtatása volt, olyan légkört teremteni mind a hivatalban, mind a városban, hogy lehessen nyugodtan tervezni és dolgozni. Mivel konkrét elképzeléseim és terveim voltak azzal kapcsolatosan, hogy mit hogyan kell csinálni, nem volt idő tétlenkedni.

– Milyen stratégia mentén haladtak a munkálatok?

– Első lépésünk a vízhálózat rendbetétele volt. Útjaink, köztereink állapota és látványa is hagyott kívánnivalót maga után. Ahogy haladtunk az új vezetékek lerakásával, kezdtük is az utak, utcák modernizálását. A város északi részén kezdtünk, teljes egészében felújításra került a Rózsák útja, a December 1., a Bányász és a Béke utca. Közművesítettük és leaszfaltoztuk a Kifli negyedet, a Szabadság teret (belevéve a Party-Pub előtti útszakaszt és az Új-sort). A központból egészen fel a város végéig leaszfaltoztuk a felső Kossuth utcát, erre szükség volt, hiszen az említett útszakasz borzalmas állapotban volt. Új aszfalt került még a Stadion utcába, ami a megújuló sportbázisunknak köszönhetően szintén forgalmas része lett városunknak. De az úgynevezett ipari telepünket sem felejtettük el, az egykori Technika telep irányába szintén új aszfaltszőnyeget húztunk. Modernizáltuk az utakat Bodosban, következik a bekötőút aszfaltozása is, hasonló munkálatot végeztünk a bodosi letérőtől egészen Bibarcfalva alsó végéig, ahol szintén modernizáltuk a főutat, Kovászna Megye Tanácsával közösen. Ezt a fajta következetes munkát a hozzánk tartozó falvakon is folytatni szeretnénk, erre jó példa Felsőrákos. Ez a település volt a legjobban elszigetelve a külvilágtól, ma vadonatúj aszfaltúton lehet megközelíteni, a településen folyik a közművesítés és a falu között frissen aszfaltozott utak, járdák vannak. Öt faluban pedig ravatalozóházat építettünk.

– Mi a helyzet az iskolákkal a kulturális és egészségügyi intézményekkel?

– Partnerségre, együttműködésre törekedtünk. Olyan programokban és pályázatokban vettünk részt, amelyből a város a hozzá tartozó falvaival együtt csak nyerhet. Pályáztunk a megyei tanács programjaira vidéki kultúrházaink és iskoláink felújítása érdekében. Így sikerült felújítani Bodosban az iskolát és a kultúrotthont, Köpecen és Felsőrákoson szintén modernizáltuk az iskolát és a kultúrházat, míg Miklósváron az iskola feljavítására került sor. Szintén kihasználva a megyei tanács vidékfejlesztési programját, sikerült közösen korszerűsítenünk a családorvosi rendelőt Köpecen.

– Baróton is sikerült hasonló beruházásokat megvalósítani e téren?

– A megyei tanács anyagi hozzájárulásával, valamint önerőből kicseréltük az összes nyílászárót a központi iskolaépületen, ahol többek között az 1–8. és a líceumi osztályok is működnek, mindemellett tetőzetjavításra, meszelésre és az illemhelyek feljavítására is sor került. A több mint harminc éve épülő iskolai kampuszban is javában folynak a munkálatok, jelenleg 24 tanterem kialakításán dogoznak. Évtizedek óta nem történt ekkora haladás abban az épületben. Erdővidék egyetlen közkórházát a sírból hoztuk vissza, többek között Cseke Attila egykori RMDSZ-es egészségügyi miniszternek a közbenjárásával. Ma a kórházunk működőképes, akkreditált intézmény. Úgy gondolom, hogy a helyi tanács, a kórház vezetősége, a környező községek és a megyei tanáccsal való közös együttműködésnek köszönhetően olyan egészségügyi központja van ma Erdővidéknek, ahol megfelelő módon el tudják látni a betegeket. Működik az állandó családorvosi és elsősegély ügyeletünk is.

Június óta a baróti kórház udvarán kialakított túzoltóegységben két rohammentőn és egy tűzoltóautón haton teljesítenek állandó szolgálatot

– Nemrég adták át a tűzoltógarázst Baróton...

– Nagy örömömre szolgál, hogy a 2012-ben átadott mentőállomás mellett ilyen modern tűzoltógarázst sikerült felépítenünk közös erőből, hiszen ebben partnereink voltak az erdővidéki községek és a megyei tanács. Így lett a térségnek olyan profi tűzoltó és katasztrófavédelmi egysége, amely szakszerűen el tudja látni feladatát. Ez is jól bizonyítja a közös munka és a partnerség erejét.

– Említette a megújult sportbázist, mesélne röviden erről is?

– Lépésről lépésre építkezünk. Kialakítottunk egy salakos teniszpályát, majd elkészült a műfüves pályánk is, felújítottuk az öltözőt kívül-belül. Rendbe tettük a füves pályánkat is, amit a megyében a legjobb pályák között jegyeznek. Az edzőpályán hetente több mint száz gyerek fordul meg a működő Fociakadémiának köszönhetően. Anyaországi segítséggel felújítottuk a lelátót, a nagycsapatunk pedig nem a kiesés ellen küzd, hanem osztályában a legjobb csapatok egyike megyeszinten.

– Többször említette az interjú során a város – községek – megyei tanács együttműködési tengelyt. Ez lenne az Erdővidékben való gondolkozás lehetősége és egyben a jövő?

Dolgoznak Erdővidék legnagyobb értékű infrastrukturális beruházásán. A Málnásfürdő-Barót-ágostonfalvi híd közötti útszakasz teljeskörű felújítását Kovászna Megye Tanács uniós pályázatból és saját költségvetésből finanszírozza

– Ezt nemcsak mondjuk, hanem számtalan megvalósításunk is ezt igazolja: csak úgy jöhettek létre ezek az eredmények, hogy együttműködünk a környező polgármesteri hivatalokkal, jó kapcsolatot ápolunk a megye vezetésével és hallatjuk a hangunkat, ha kell, Bukarestben is. Úgy érzem, ez ad egyfajta biztonságérzetet is ebben az eléggé kiszámíthatatlan világban. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak elmaradt dolgaink, problémáink, de hiszek abban, hogy csak a következetesen végzett városvezetés hozza meg azt az eredményt, amire az itt élőknek hosszú távon szüksége van. Ugyanakkor jogos elvárás a lakosság részéről, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a városban zajló munkálatokról, tervekről, éppen ezért a továbbiakban jobban odafigyelünk erre, élve a közösségi média, a Facebook nyújtotta lehetőségekkel.