Apróhirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Szabadtéri vetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) augusztus 25-én, kedden 21 órától (esőnap: szerdán) a Teljes titoktartás című 2019-es francia–belga filmet; augusztus 27-én, csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Martin Eden című 2019-es olasz–francia–német filmet vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

KOVÁSZNA. Augusztus 26-án, szerdán 20.30-tól (esőnap:, csütörtök) a Jessica Hausner rendezte Little Joe (Ausztria) című filmet vetítik a Városi Művelődési Ház udvarán. A legjobb női főszereplő díját Emily Beecham kapta a 2019-es cannes-i filmfesztiválon. Részletek a voodoofilms.ro/little-joe honlapon. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás előzetes regisztrációval a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. A nézőtér kialakításakor a szervezők a kellő távolságot figyelembe veszik, ugyanakkor mindenkinek kötelező az aktuális biztonsági előírások betartása.

Zene

KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban pénteken a 18 órakor kezdődő esti szentmise után hegedű-, orgona - és kamarazene-koncert lesz. Hegedűn játszik Kósza Ágnes Franciaországban élő sepsiszentgyörgyi származású hegedűművész, valamint az őt kísérő Sepsi-Art kvartett.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadása augusztus 27-én, csütörtökön 18 órától és augusztus 28-án, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (KultúrParkban) tekinthető meg. Jegyet foglalni Csüdöm Eszternél lehet a 0755 335 400-as telefonszámon. Az előadás 6 évnél nagyobb gyermekeknek szól.

Hitvilág

PÜSPÖKSZENTELÉS. Augusztus 29-én, szombaton 10.30-tól kerül sor ft. dr. Kerekes László püspökké szentelésére a csíksomlyói kegytemplomban. Az eseményt az erdélyi Mária Rádió és a Duna World televízió közvetíti.

PÁLOS RENDTÖRTÉNETI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. Erdélybe látogat a Pálosan szép az élet pálos rendtörténeti vándorkiállítás, amely augusztus 30-án Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-templomban tekinthető meg.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Fotosmartonoson és Angyaloson, kedden Kökösben és Bácsteleken. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.