A szóvivő azon dühöngött, hogy a párt végrehajtó bizottságának ülése utáni sajtótájékoztatójára egyetlen újságíró sem volt kíváncsi. Mindannyian a székház udvarán tartózkodó Marcel Ciolacu pártelnök nyilatkozatait hallgatták. Romașcanu ketrecbe zárt oroszlánként járt fel-alá az üres sajtóteremben, és közben hangosan duzzogott a munkatársainak. „Ez kissé sértő. Van egy szóvivő, aki információkkal szeretne szolgálni. Mivel szolgálod ki az olvasókat, ha nincsenek információid? Ez egy gyönyörű barátság vége. Ezentúl l…t a seggükbe, azt kapnak mind” – jelentette ki a szóvivő a nyitva hagyott mikrofonok előtt. Romașcanu utólag elnézést kért az incidensért az újságíróktól, s megjegyezte: kijelentései egy „magánbeszélgetésen” hangzottak el, és nem lett volna szabad publikussá tenni. Később a párt ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu közölte: Romașcanut felfüggesztették a szóvivői tisztségből. (Maszol)

NAGYVAD AZ ISKOLÁBAN. Kétszer is visszatért Csíkszeredába az a medve, amelyet egy nappal korábban elzavartak a csendőrök – tájékoztat a Hargita megyei csendőrség közleménye. A viszonylag kis testű állat, amelyet szombatra virradóan a Márton Áron Kollégium udvaráról kergettek vissza a Kissomlyó-hegyre, szombat este előbb a Hunyadi János utcában tűnt fel, majd miután onnan elzavarták, fél óra elteltével ismét az iskola kertjében jelent meg. A csendőrök onnan is eltávolították, a lakosságot a RO-Alert rendszeren figyelmeztették a veszélyre. Az állatot, melyet az utóbbi napokban többször látták a csíksomlyói ásványvízforrás környékén és Csíkszentléleken is, vasárnapra virradóra kilőtték. A hatóságok továbbra is azt javasolják a lakosságnak, amennyiben medvét észlelnek, azonnal kérjenek segítséget a 112-es segélyhívó számon, ne próbálják maguk elkergetni az állatot, ne etessék, és ne közelítsék meg fényképkészítés céljából se. (Agerpres/Maszol)

TÁMOGATÁS HITELBŐL. Románia csaknem ötmilliárd eurós kölcsönt kap az Európai Uniótól, igen előnyös kamattal – nyilatkozta Ludovic Orban kormányfő, aki hozzáfűzte: a törlesztési idő nagyjából 15 év lesz. A pénzt az alkalmazottak és vállalkozók megsegítésére szánják, olyan programok révén, mint a rugalmas munkaidő bevezetése vagy a kényszerszabadságra küldöttek bérköltségének átvállalása, más szóval a meglévő munkahelyek védelme és újak létesítésének ösztönzése – pontosította a kormányfő. (Marosvásárhelyi Rádió)