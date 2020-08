A régi-új elnök azt nyilatkozta, hogy a küldöttek megfelelőnek ítélték a párt eddigi politikai irányvonalát, azt, hogy a Mi Hazánk sem az egyesült balliberális tömbhöz, sem a Fidesz körüli erőközponthoz nem akar tartozni. Ezekkel szemben olyan magyar nemzetgazdaságot kívánnak építeni, amiből nem a külföldiek, illetve nem az oligarchák, hanem a magyar nép tud profitálni – tette hozzá a politikus. Elmondta: a küldöttek ugyancsak támogatták, hogy a párt továbbra is határozottan lépjen fel a nemzetközi háttérerők által támogatott erőszakos homoszexuális propaganda ellen. Annál is inkább – folytatta –, mert mára Magyarországon oda jutott ez a propaganda, hogy közintézmények, polgármesteri hivatalok homlokzatára is kitűzik ennek a „sátáni csoportnak” a jelképét. Ebben a helyzetben a párt népszavazást kezdeményez annak érdekében, hogy tilossá váljon a homoszexuális propaganda az oktatási intézményekben. Ugyancsak így tiltanák be az „erőszakos csoport” jelképének kitűzését a közintézményekre – ismertette.