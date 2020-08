A sepsiszentgyörgyi körzeti választási iroda, valamint a megyei által pénteken közzétett adatok szerint az RMDSZ részéről immár negyedik alkalommal Antal Árpád indul a megmérettetésen. Magyar alakulat részéről egyedüli Tatár Imola, aki az Erdélyi Magyar Szövetség polgármesterjelöltjeként száll harcba a polgárok voksaiért. A román pártok közül a Nemzeti Liberális Párt részéről Liviu Comăneci szándékszik megszerezni a polgármesteri széket, ugyanő vezeti az alakulat városi képviselő-testületi jelöltjeinek listáját, akárcsak a többi párt esetében. A Szociáldemokrata Párt Constantin Laurențiu Teacăt indítja, a Liberálisok és Demokraták pedig Milik Ottó személyében látnák az új polgármestert. A Pro Románia jelöltje Rodica Nina Secelean, míg a Traian Băsescu volt államfő által létrehozott és patronált Népi Mozgalom Párt Marius Cojocarut támogatja a versenyben. A jelöltek között a szociológus végzettségű Antal Árpád mellett találunk környezetvédelmi és közgazdász végzettségű szakembert Tatár Imola személyében, de biztosítási szakértőt, volt alprefektust, előzőleg belügyminisztériumi tanácsadót és részlegvezetőt, pedagógust, valamint kommunikációs mérnököt is.

A városi közgyűlési helyekre a felsorolt pártokon kívül a nemrég a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjával összeolvadt Mentsétek meg Romániát Szövetség is benyújtotta öt személyt felsorakoztató jelöltlistáját. A polgármesteri széket nem pályázzák meg. A képviselői helyeikért versenybe szálló alakulatok közül egyébként az RMDSZ, az EMSZ, az NLP, az SZDP és az ALDE nyújtott be teljes listát.

Kovászna Megye Tanácsa élén újrázni készül Tamás Sándor, aki a negyedik mandátumának vághat neki, amennyiben győztesen kerül ki a szeptember 27-ei versenyből. Magyar részről kihívója Bálint József, aki az elmúlt tizenkét évben a sepsiszentgyörgyi városi közgyűlés tagja volt előbb a Magyar Polgári Párt, majd az Erdélyi Magyar Néppárt, most pedig a két alakulat társulásából létrejött Erdélyi Magyar Szövetség színeiben pályázik a megyevezetői tisztségre. A román pártok közül az NLP Olimpiu Stelian Floroiant indítja, a Szociáldemokrata Párt részéről a megyei közgyűlésben már 12 éves „szolgálati időt” magáénak tudó Sabin Calinic ügyvéd száll versenybe, az LDSZ-től pedig Gheorghe Șimon. Az NMP részéről a jelenleg parlamenti képviselő Alexandru Teacă pályázik az elnöki tisztségre, a Pro Románia pedig Adrian Costeával száll versenybe.

Ami a közgyűlési helyekért indulókat illeti, a pártok közül csak az NMP és a Pro Románia nyújtott be nem teljes lajstromot, azaz 38 nevet tartalmazót. A megyei képviselői mandátumokért egy civil-politikai szervezet is versenybe száll, a Pro Europa Romák Pártja Egyesület, amely négy jelöltet felvonultató listát nyújtott be.