Összesen 11 helyszínen zajlanak útjavítási, korszerűsítési munkálatok Sepsiszentgyörgyön – jelentett be Antal Árpád polgármester. Az elöljáró szerint hamarosan lezárják a Kós Károly út korszerűsítését, a Domb utcában a felújítást követően jelenleg egy közösségi tér kialakítása zajlik. A hosszabb és forgalmasabb utcák közül a Vasile Goldișon módosítani kényszerültek az eredeti elképzelést, az Ág utcában pedig négy szakaszból kettőn csak akadozva halad a felújítás. Lapunk érdeklődésére a polgármester az Oltmező úton, valamint a város Csíkszereda felőli kijáratához tervezett körforgalmakról is tájékoztatott.

A Kós Károly úton, amint arról nemrég mi is beszámoltunk, az áramszolgáltató befejezte a régi közvilágítási oszlopok lebontását, így jelenleg a járdák aszfaltozása és a József Attila, valamint a Jókai Mór utcával való kereszteződésbe kerülő kis körforgalom kialakítása zajlik. Amint utóbbi is elkészül, az út aszfaltozásával hamarosan befejeződnek a munkálatok. A Domb utcában az útfelújítások befejezése után a Vasile Goldiș utcával való útkereszteződésnél egy kis közösségi tér kialakításán dolgoznak az egykori zöldövezet helyén. Ezt a területet az elmúlt években parkoló autók foglalták el, azonban a felújítások révén megnőtt a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma, ezért azt a Grigore Bălan tábornok út és a Dália utca útkereszteződésénél találhatóhoz hasonlóra alakítják át. A Vasile Goldiș utcában már korábban felújították a járdákat és a közvilágítást, jelenleg az úttest javítása zajlik. Az eredeti elképzelés az volt, hogy csak a koptatóréteget újítják meg, de kiderült, hogy három olyan szakasz is van, ahol az alapréteget is cserélni kell, ezért először azt végzik el. Az Ág utcában két szakaszon jól haladnak, két szakaszon pedig problémák merültek fel, mivel olyan vezetékeket találtak a földben, amelyek nem szerepeltek a tervekben.

A Sport utcában is folytatják a korszerűsítést, korábban már lezárult a szennyvízhálózat kiépítése, folyamatban van az esővíz-elvezető rendszer lefektetése, majd az út alapozása következik.

Antal Árpád az Oltmező úton, a Kaufland nagyáruház előtti részre, illetve a Sepsi Aréna és az épülő stadion közelébe tervezett körforgalmak kapcsán kijelentette, hogy a munkának az a része zajlik éppen, amely kívülről nem látszik. Egy beruházás esetében az úgymond nem látható munka mintegy 70 százalékát jelenti az időnek, amelyet a megvalósításra áldoznak. A Sepsi Aréna előtti útszakaszra tervezett körforgalom esetében több feltételt is teljesíteni kellett, így a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem területén le kellett zárni a régészeti feltárást, ami egy elég hosszú folyamat volt. Emellett szomszédos nem önkormányzati területek jogi helyzetét is tisztázni kellett, és a tulajdonosoktól megszerezni az építési jogot. Az önkormányzat a tervezési részt időközben rendezte, és elindították a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. Antal Árpád szerint, ha jelentkezik építő, már idén elkezdődhetne ennek a körforgalomnak a kialakítása. A stadion előtti körforgalom esetében is elkészültek a tervek, közbeszerzésre bocsátották, viszont az építési engedély kibocsátásához itt még a szomszédos telkek tulajdonosaival (összesen kilenc parcella, ugyanannyi tulajdonossal) még egyezségre kell jutniuk az építési jog kapcsán. Jó esetben ennek a körforgalomnak az építése is akár ebben az évben elkezdődhet, jövőre viszont biztos, elkészülhetnek vele. Az Oltmező út Kaufland előtti szakaszára tervezett körforgalom kapcsán Antal Árpád elmondta: a Sepsi Value Center bevásárlóközpontot építő befektetői csoporttal az önkormányzatnak érvényes társulási megállapodása van, amely alapján a beruházó alakítja ki a körforgalmat. Noha a kereskedelmi létesítmény építése most éppen szünetel, információi szerint a befektetők nem álltak el a szándékuktól, hogy a körforgalmat is kialakítsák. Antal Árpád szerint nekik is érdekük, hogy a létesítmény elkészültekor ez is meglegyen, ezért az önkormányzat számára értelmetlen, hogy felrúgja az egyezséget és a saját forrásokból lásson neki a kialakításnak. Ez már csak abból a szempontból sem lenne észszerű, hogy valószínűleg a közbeszerzési kötelezettségek miatt sokkal több időbe telne, amíg megvalósulna.

A Sepsi Aréna és az új stadion szomszédságában, a 12-es főúton kialakítandó körforgalmak kapcsán az önkormányzat az év elején jelezte, hogy több mint ötmillió lejt irányoztak elő erre a célra. Kialakításukat a város kizárólag saját forrásokból fedezi. A körforgalmak két célt is szolgálnak: egyrészt az Oltmező út forgalmának gördülékenyebbé tételét, másrészt a közlekedésbiztonság növelését a teljes, kiemelten forgalmas útszakaszon.