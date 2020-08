A diktátorka

A fehérorosz elnökről, Lukasenkáról azt tartják, hogy diktátor, de én ezt nem nagyon hiszem. Egy igazi diktátor nem szervez elnökválasztást, de ha már el is követ egy ilyen nagy könnyelműséget, akkor egyetlen jelöltként és legalább 99,99 százalékkal (mint ahogy Ceaușescu is tette) nyeri a választást, nem nyolcvannal, mint most ő.

Már a kezdet kezdetén tévedett, amikor 1994-ben elnökké választották. Ha akkor egész életére megválasztatja magát, nem kerül ilyen kellemetlen helyzetbe, mint most, hogy az égvilágon senki nem akarja elismerni a győzelmét. Örökös elnökként egész életében frankón uralkodhatott volna, mint a spanyol diktátor, Franco.

Aztán egy igazi tirannus gondoskodik arról, hogy idejében börtönbe (vagy bolondokházába) juttassa potenciális és feltételezett ellenfeleit. A nagy diktátorok, mint Hitler vagy Sztálin, embermilliókat gyilkoltattak meg. A Ceaușescu elleni tüntetésekkor az áldozatok száma 162, és rögtön azután Iliescuéknak még sikerült lelövetniük 942-t. Fehéroroszországban a tüntetéseken hárman estek áldozatul, és Lukasenka mostani ellenfelét, Szvetlana Cihanouszkaját is futni hagyta Litvániába. Nem látszik, hogy tanult volna elődeitől.

Halvány próbálkozásai vannak ugyan, de nem sok sikerrel kecsegtetnek. Ő is próbálja a mostani zavargásokat a külföldi ügynökségekre és szomszédos országokra kenni, mint Ceaușescu. Ezért máris a lengyel és a litván határ mellé rendelte a hadseregét. Végül is Ceaușescuhoz képest Lukasenkának szerencséje van, mert míg ’89-ben a hadügyminiszter a hadsereggel, a titkosszolgálat főnöke a Securitatéval együtt elárulta a nagy Kondukátort, a fehérorosz hadügyminiszter ápertén megmondta: „Igen, lehet, hogy polgárháború lesz, az emberi élet ára mindennap esik.” (Szép kilátások!). „Az állam működik. Az elnököt megválasztották.” Punktum. Egy hete a fehérorosz elnök híveinek – akiket múlt vasárnap buszokkal és vonatokkal szállítottak a fővárosba, Minszkbe, és voltak vagy kétezren – azt mondta, hogy új választásról szó sem lehet, hiszen az azt jelentené, hogy „az ország megadja magát a NATO agressziójának”. „Amíg meg nem gyilkoltok, nem lesznek választások.” Putyin elnök azzal biztatta, hogy Oroszország kész katonai erővel segíteni, ha az országon „fokozódna a külső nyomás”. Aztán lazított Lukasenka, és azt állította, hogy új alkotmányt kell elfogadni, és akkor lehetnek új választások. Az a baj, hogy Lukasenka nem tanult az észak-koreai diktátortól, Kim Dzsonguntól, és nem rendelkezik még egy atombombával sem. Pedig baráti alapon Putyin elnöktől vehetett volna egypár atombombát és néhány nagy hatósugarú rakétát, amivel aztán fenyegethetné egész Nyugat-Európát, és Putyinban is igazi támogatóra lelt volna. Lám, milyen jól alkalmazza ezt a módszert Kim Dzsongun, és senki nem kérdőjelezi meg a hatalmát.

Más sikeres diktátorokat követve – mint például a kubai Fidel Castro – maga mellé állíthatna erősebb országokat, ahogy Castro is tette, amikor 1962-ben megegyezett az oroszokkal, hogy azok rakétákat telepítsenek Kubába, az Egyesült Államok orra alá. De Lukasenka a maga pártjára állíthatta volna még az Amerikai Egyesült Államokat is. Februárban az amerikai külügyminiszter Fehéroszországban járt, és megmondta, hogy ők a világon a legnagyobb energiatermelők, csak szóljanak nekik, és akkor nem lesznek arra kényszerülve, hogy más partnerhez forduljanak (például az oroszokhoz). Az üzlet, úgy látszik, nem jött össze, mert Trump is azt mondta: neki nem tűnik úgy, hogy nagy lenne a demokrácia Fehéroroszországban. Ha Lukasenka az energiahordozókat Amerikától vásárolja, és vett volna ráadásul még 400 millió dollárra fegyvert is, akkor lehet, hogy másnak tűnne Trumpnak még a fehérorosz demokrácia is.

Az Európai Unió nem ismeri el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét – jelentette ki a német kancellár, Angela Merkel. És azt is hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország társadalmának függetlenül, külső befolyás nélkül kell döntenie a jövőjéről.

Úgy látszik, már nem akarják, hogy amiként Ukrajnában győzött hajdan a „Majdan”, itt is valami efféle történjék majdan. Mert közben Ukrajna elvesztette a Krím félszigetet, és azóta sincs béke az olajfák (jobban mondva, a nyírfák) alatt Kelet-Ukrajnában. És mi is látjuk, hogy hiába erőltetik a demokráciát, az nem akar gyökeret verni.