Fejlesztőjátékok a nyári szünetre /X/

A gyerekek életében a nyár a szórakozásról, a pihenésről, na és persze a játékról szól. De mit szólnál, ha ezeket a kellemes időtöltéseket hasznos tanulással is ötvöznénk? Következő cikkünkben néhány olyan játékot mutatunk be, amelyet a gyermek biztosan örömmel fog játszani a legnagyobb melegben is, anélkül, hogy sejtené, mindezzel mennyit tanul és fejlődik.