Apróhirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Kiállítás

A Tűzzománc Alkotóműhely, Székelyudvarhely, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és az Incze László Céhtörténeti Múzeum közös szervezésében ma 18 órától Elekes Gyula zománcművész megnyitja a Találkozás című tűzzománc-kiállítást Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeum udvarán. Kiállító művészek: Bálint István, Bessenyei Valéria, Elekes Gyula, Hernádi Paula, Hollósy Katalin, Koszta Zsófia, Kovács Erzsébet, Kőrösi Sándor, Mihály József, Nagy Gábor, Ozsváth Imola, Puja Zsuzsa, Rácz Gábor, Selyem Katalin, Szélyes Emőke, Zsuffa Péter. A megnyitón legtöbb 50 személy vehet részt, és be kell tartani az előírt két méter távolságot. A megnyitón és a tárlatlátogatáson a maszk viselése kötelező. A kiállítótérben egyszerre legtöbb tízen tartózkodhatnak, a bejáratnál a múzeum munkatársai ellenőrzik a testhőmérsékletet, és használni kell a fertőtlenítővel átitatott lábtörlőt. A tárlat szeptember 5-ig látogatható.

Múzeumkerti beszélgetések

A baróti Erdővidék Múzeuma kertjében ma 18 órától Népdalaink bűvöletében címmel beszélgetésre kerül sor a baróti Bujka énekegyüttes tagjaival megalakulásuk körülményeiről, munkájukról, a népdalhoz való kötődésükről, terveikről. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. A találkozóra érvényes a járvány ideje alatt előírt összes óvintézkedés, a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása.

Zene

FREE CONNECTION-KONCERT. Augusztus 29-én, szombaton 19 órától a Free Connection zenekar koncertje várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi KultúrParkban. A zenekar jelenlegi tagjai: Laura Tinca-Zan (ének), Könczey Jenő (billentyűk), Tinca Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár), Csurulya Árpád (dobok). A koncertre a belépés ingyenes.

Szabadtéri vetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban, a KultúrParkban ma 21 órától (esőnap: szerda) a Teljes titoktartás című 2019-es francia–belga filmet; csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Martin Eden című 2019-es olasz–francia–német filmet vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán szerdán 20.30-tól (esőnap: csütörtök) Jessica Hausner (Ausztria) A boldogságvirág című filmjét vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás előzetes regisztrációval a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. A nézőtér kialakításakor a szervezők a kellő távolságot figyelembe veszik, ugyanakkor mindenkinek kötelező a biztonsági előírások betartása.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN. Az eletalelekben.ro honlapon ma 19.15-től hallgatható a keddi sepsiszentgyörgyi imatalálkozó. Ugyanott letölthető a 12 részből álló Lélek szerint éljetek – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor Mária Rádióban elhangzott adásának hanganyaga.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kökösben és Bácsteleken. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

HUMORKERT. Szerdán 18 órára várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe.