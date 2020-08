Sepsiszentgyörgy legyen Székelyföld szíve! /X/

Interjú Antal Árpád Andrással, Sepsiszentgyörgy polgármesterével – Februárban bejelentette, hogy újabb polgármesteri mandátumért indul, de aztán gyökeresen megváltozott az élet körülöttünk: újfajta kihívásokkal kellett szembenéznie a közösségnek és Önnek is polgármesterként. Ma is úgy gondolja, ahogyan fél évvel ezelőtt?

– Amikor február 17-én bejelentettem, hogy újabb mandátumért indulok, napra pontosan négy éve volt annak, hogy a rendőrség kopogott az ajtónkon. Meghatározó pillanat volt az életemben, ami eleinte elbizonytalanított, de aztán megerősített. Nem tudtam, hogy jót teszek-e a várossal, ha én újra megpályázom a polgármesteri tisztséget, de az emberek szolidaritása, támogatása, kiállása megerősített, és egyértelművé tette számomra, hogy folytatnom kell. Az elmúlt időszakban pedig valami hasonlót tapasztaltam, tapasztaltunk meg a kollégáimmal együtt: a tanácstalanság, a korlátozások, a kiszámíthatatlanság ellenére nem szétzilálódott a közösségünk, hanem összefogott! A jót hoztuk ki egymásból! Ezért szoktam mondogatni, hogy az elmúlt időszaknak megvolt a színe is, nem csak a fonákja: nem hátat fordítottunk egymásnak, hanem óriási fegyelemmel és felelősségtudattal vigyáztunk egymásra, és mindenki ott segített, ahol tudott. Amikor önkénteseket kerestünk, azonnal jelentkeztek, a kollégáim éjt nappallá téve dolgoztak, hogy fertőtlenítsünk, hogy maszkokat biztosítsunk. Egy-egy idősebb személy senkire sem számíthatott, mert egyedül él. Élelmet, gyógyszert vittünk nekik, rendszeresen beszéltünk velük, és ez óriási segítség volt. Igyekeztünk pontos és gyors tájékoztatást nyújtani, hiszen egy ilyen periódusban az a legfontosabb, hogy tudjuk, mi történik körülöttünk, mire számíthatunk. Az elmúlt időszak soha nem látott mértékben kovácsolta össze a közösséget és az önkormányzatot, és ez tovább erősített bennünket is: tenni kell, tenni akarunk Sepsiszentgyörgyért. Szeretem ezt a várost, szeretem a munkámat, és az egész csapat nevében mondhatom: számunkra ez nemcsak feladat, hanem szolgálat, amit a közösségért, a közösségünkkel együtt végzünk.

– Néhány napja zárult le az aláírásgyűjtés, és kiosztották azt a kiadványt is, amely az elmúlt évek önkormányzati megvalósításait mutatja meg. Hogy látja az elmúlt tizenkét esztendőt?

– Az aláírásgyűjtés vége még nem jelenti azt, hogy megnyertük a választást, de számomra nagyon fontos minden egyes visszajelzés – és az aláírás tulajdonképpen az! Visszajelzés az emberek részéről, hogy támogatják a munkánkat és támogatják a terveinket is! Köszönjük a sepsiszentgyörgyiek bizalmát!

Nagyon fontosnak tartom, hogy egy közösségi vezető el tudjon számolni az ígéreteivel, fel tudja mutatni azt is, amit elvégzett, és azt is, ami nem sikerült. A kultúra, oktatás és sport területén nagyon világosan látszanak az eredmények, de utakat építettünk, egész utcákat tettünk rendbe, játszótereket a gyermekek számára, munkahelyeket hoztunk létre, és sorolhatnám. Mindemellett az is fontos célunk volt, hogy emeljük Sepsiszentgyörgy rangját az egész Kárpát-medencében, hogy a megyehatárokat átlépve összerdélyi feladatokat is képesek legyünk ellátni. Ez sikerült, és bebizonyítottuk, hogy sokkal többre képes ma a városunk, közösségünk! Büszkén mondhatjuk, hogy egy helyét kereső megyeközpontból a régióban irányt mutató, eleven, fejlődő kulturális és közösségi központtá vált Sepsiszentgyörgy!

Lezárult egy korszak: rendbe tettük, ami elromlott, alapot építettünk ott, ahol mások tervezni sem mertek, és most szintet kell lépnünk. Azért dolgozunk, hogy Sepsiszentgyörgy legyen Székelyföld szíve – egy olyan pezsgő, mozgásban lévő város, ahol jó élni és ahová jó költözni, ahol élvezet tanulni és érdemes dolgozni! Ahol azok a fiatal családok, amelyek többet akarnak és többre képesek, biztonságos otthonra találnak.

– A hétvégén kezdődő kampány más lesz, mint az eddigiek, hiszen elmaradnak a nagyobb rendezvények, nehezebb lesz találkozni az emberekkel is. Ez nem jelenti azt azonban, hogy nincsenek terveik.

– Kétségtelenül más lesz ez a kampány, mint eddig bármelyik. Az egészségünk és a biztonságunk mindig fontos volt, de idén még inkább felértékelődött, és úgy kell még szorosabbra fűznünk a szálakat egymás között, hogy közben vigyázunk egymásra.

Rengeteg tervünk van a következő évtizedre! Megépítjük azt a modern, 21. századi ifjúsági és kulturális központot, ahol könyvtártól bábszínházig, művelődési központtól színházig, képtártól filharmóniáig minden helyet kap. Nálunk lesz Románia legmodernebb hangversenyterme, ahol olyan koncerteket tudunk majd szervezni, amelyeknek eddig csak európai nagyvárosok adtak otthont.

A gazdaság és a turizmus kapcsán elvégzett munkának is kezd látszódni az eredménye, és egyre jobb szolgáltatásokat tudunk nyújtani az idelátogatók és az itt élő emberek számára egyaránt. Az oktatásban is új fejezetet nyitunk: a Sapientia egyetemmel erdő- és vadgazdálkodási, illetve sportszakokat indítunk, mert nagy erre a kereslet egész Székelyföldön. A Csíkszereda felőli kijáratnál egyetemi campust építünk, és bővítjük a sportlétesítményeket is új uszodával, fedett atlétikapályával.

Éveken belül autópályák csomópontja és reptér lesz a közelünkben, ez megkönnyíti majd a közlekedést és elérhetőbbé teszi városunkat – mi megépítjük a terelőutat, amihez már meg is nyertünk 76 millió euró uniós támogatást.

A következő négy évben legalább akkora lépést tesz előre a város, mint amekkorát sikerült lépni az elmúlt évtizedben. Ma számunkra kedvező a politikai széljárás a Kárpát-medencében: a saját, a kormányzati és az uniós források mellett fontos budapesti stratégiai partnereink vannak, és sikerült Bukaresttel is elfogadtatni, hogy nem kell ellehetetleníteni városunkat. Amit az elkövetkező években eltervezünk és megépítünk, akár az elkövetkező fél évszázadra is meghatározhatja városunk és Székelyföld jövőjét, de hatással lesz az egész erdélyi magyarság sorsára is.