Többletgondok az idegenből érkezett napszámosokkal

Megkezdődött a burgonyaszedés, a gazdák a termőterületek jó részéről már betakarították a korai, ipari felhasználásra (burgonyaszirom gyártására) alkalmas fajtákat, lassan nekifognak az őszi fogyasztásra, téli tárolásra szánt fajták szedésének. A burgonyabetakarítás jelentős arányban gépesített, de a kétkezi munkára továbbra is szükség van, így akár ezernél is több napszámost kell alkalmazni a megyében.

A korábbi években nem volt gond a napszámosok elszállásolásával, étkeztetésével, a munkafolyamattal, de idén a koronavírus-járvány keresztbe tett a gazdáknak: dolgozhatnak idegenből érkezett vagy helyi napszámosokkal, de a járvány és továbbterjedésének megelőzésére hozott minden intézkedést be kell tartaniuk, a hatóságok nem kivételeznek a mezőn dolgozókkal.

Több gazda kereste meg a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságot, tanácsot kérve, milyen körülmények között végezhetik a munkát idegenből érkezett vagy helyi napszámosokkal. Könczei Csaba igazgató minden illetékes megyei intézményt megkeresett – egészségügyi intézmények, munkaügyi felügyelőség, kormánybiztosi hivatal stb. –, és mindenhol ugyanazt a választ kapta: a gazdáknak be kell tartaniuk és be kell tartatniuk a napszámosokkal is a járvány idejére megszabott minden előírást.

A gond az elszállásolással kezdődik, hiszen sok gazda moldvai megyékből, Csángóföldről hozza az idénymunkásokat. Ajánlott, hogy egy lakótérben ugyanazon család tagjai tartózkodjanak. Biztosítani kell a tisztálkodási feltételeket, a fertőtlenítési lehetőséget, a szájmaszkot. Étkeztetni csak szabadtéren lehet, egy asztalnál négyen ülhetnek. Az ételek elkészítése nem a gazdák dolga, általában a vendégmunkások közül vállalja valaki a főzést, így saját igényeik szerint étkezhetnek. A gazdának csupán a nyersanyagot kell biztosítania – számolt be Könczei.

A mezőre való szállításnál is fontos, hogy a járművekben ne zsúfolódjanak a napszámosok, inkább több fordulóban kell megoldani azt. Munka közben is figyelni kell arra, hogy a napszámosok ne kerüljenek túl közel egymáshoz.

A munkaügyi felügyelőséggel is egyeztetett Könczei, ajánlásként fogalmazták meg a napszámosokat alkalmazóknak, hogy készítsenek belső rendszabályzatot, amelybe bele kell foglalni a járvány megelőzésére, illetve továbbterjedésének megakadályozására hozott intézkedéseket – útvonalak, fertőtlenítési lehetőségek, tisztálkodási rend stb. A belső rendszabályzatot aláírás mellett kell tudomásul venniük a napszámosoknak.

Könczei azt is elmondta, több gazdával egyeztetett, akik napszámosokat alkalmaznak, mindannyian vállalták, hogy koronavírusos fertőzés gyanúja esetén saját költségükön végeztetik el a szükséges tesztet.