A munkások közül 34 személynek pozitív lett a koronavírustesztje, őket három helyi kórházban helyeztek el. Sajtóértesülések szerint az első fertőzéses esetet már egy hete megerősítették a munkatelepen. Szombaton a Közegészségügyi Igazgatóság munkatársai és Violeta Alexandru munkaügyi miniszter ellenőrzést végeztek a helyszínen, így derült ki, hogy fertőzéses gócpontról van szó. A munkások számára a hatóságok „otthoni elkülönítést” rendeltek el, ami nem problémamentes, ugyanis nincs ebédlőjük, az élelmiszert a könyékbeli boltokból vásárolják, és nem igazán megoldható a munkásbarakkokban a távolságtartás sem, mert egy szobában tízen vannak elszállásolva. A lezárt munkatelepre csendőrségi egységeket rendeltek ki, hogy a vendégmunkások kénytelenek legyenek betartani a korlátozó intézkedéseket. (Digi24/Transindex)

MEGSZÖKÖTT A KÓRHÁZBÓL, HOGY MISÉRE MENJEN. A Vaslui megyei Bârladon egy 49 éves koronavírusos asszony megszökött a kórházból, hogy elmenjen a szentmisére. Az orvosok rövid időn belül észrevették, hogy távozott, és a rendőrök meg is találták az egyik templomban. A liturgiát félbeszakítva azonnal visszavitték a kórházba az asszonyt és büntetőeljárást indítottak ellene. Enyhítő körülmény lehet az ügyében, hogy maszkot viselt a templomban. 2020 egyik leggyakrabban emlegetett bűncselekménye a járvány leküzdésének meghiúsítása, amelyet márciusban a koronavírus miatt foglaltak bele a büntető törvénykönyvbe. Akár börtönnel is büntethető, ha megfertőzünk valakit és az illető meghal. (Főtér)

25 ÉVESEN HALT MEG. Elhunyt tegnap egy nagybányai kórházban a koltói Petőfi Sándor Általános Iskola biológia szakos tanárnője, Dărăban Tímea Enikő. A 25 éves pedagógus koronavírus-fertőzött volt. A tanárnőt augusztus 15-én utalták kórházba, állapota egyre súlyosbodott, az intenzív osztályra került, édesanyja a Facebookon kért segítséget lánya vérplazma-terápiájához. A tanárnő szíve tegnap megállt, az orvosok nem tudták újraéleszteni. Más betegségben nem szenvedett, túlsúlyos sem volt. A járványtani ankét nem adta meg a választ arra a kérdésre, hogy miként fertőződött meg a koronavírussal. (Antena1/Maszol)

A LAKÁSBAN IS MASZKOT JAVASOL. A közeledő iskolakezdéssel nő a koronavírus-fertőzések miatti aggodalom, ezért egyes egészségügyi szakemberek az otthonokban is ajánlanák a szájmaszk viselését. Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, aki egyben Romániát képviseli az Egészségügyi Világszervezetben, arról beszélt, hogy az iskolakezdés után várhatóan nőni fog a fertőzések száma, és akkor még nagyobb teher nehezedik majd az egészségügyi ellátásra. Hogy ennek elejét vegyék, Rafila szerint változtatni kell a gyermekek és az idős, krónikus betegségben szenvedő rokonok közötti érintkezésen. Az orvos szerint, amikor a nagyszülőkkel találkoznak, a gyermekek és az idős rokonok is viseljenek maszkot a lakásban. (Főtér)