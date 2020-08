A sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában tizenegy megyeközponti, baróti és bodzafordulói iskola idei és korábbi végzősei vizsgáznak, a kézdivásárhelyi Református Kollégiumban a céhes város és Kovászna hat középiskolája végzettjeinek pótérettségijét tartják.

Tegnap reggel már jóval nyolc óra előtt érkeztek a vizsgázók a Berde Áron-iskola bejáratához, ahol mindenkinek testhőmérsékletet mértek, ellenőrizték személyazonosságát, és kézfertőtlenítés után beengedték őket a kijelölt tanterembe. Az ajtónál kifüggesztett névsor alapján tíz-tizenegy vizsgázó foglalhatott helyet egy osztályban, az itt töltött három óra alatt maszkot kellett viselniük, amelyet a kapunál kaptak meg, majd szintén a biztonsági előírások szerint hagyhatták el az iskolát.

Szegedi Hunor idén végzett a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, ő is, mint társai többsége, csak románból nem írta meg júliusban az ötöst. Azt mondta, nem tartja méltányosnak, hogy ugyanazokat a tételeket kapják, mint a román anyanyelvű diákok, az online oktatás pedig szerinte nem sokat ért, nem tudtak kellőképpen felkészülni az érettségire. Hunor a magyar honvédségben képzeli el a jövőjét, komolyan gondolja, hogy a hazát szolgálná, nincs ilyen jellegű példa a családban, saját akaratából választaná ezt a pályát.

Hajnal Noémi idén végzett a Berde-iskola turisztika–rendezvényszervező szakán, neki is a román bizonyult gyenge pontnak, a többi tárgyból jól vizsgázott júliusban. Már ma indul Veszprémbe, ahol néhány nap múlva kezdődik a tanítás, turisztikát fog tanulni egy szakközépiskolában, ahol két év alatt kell megszereznie az érettségi oklevelet. Akkor is elmegy, ha itthon sikerül a vizsgája. Kérdésünkre, hogy miként talált rá erre az iskolára, elmondta, a veszprémiek bemutatót tartottak a Berde-líceumban, akkor döntött úgy, hogy ezt választja.

Nem csak idei végzősök és nappali tagozatosok vesznek részt a pótérettségin, vannak, akik kétszer, háromszor próbálkoznak. Pakucs Norbert két évvel ezelőtt fejezte be a középiskolát a megyeközponti Puskás Tivadar Szakközépiskola esti tagozatán, jelenleg leigazolt futballista Kézdivásárhelyen. Az előző két érettségin is csak románból bukott, szerinte az ő hibájából, mert nem igazán sikerült jól felkészülnie, mégis fontosnak tartja, hogy megszerezze az oklevelet, ezért jelentkezett idén is.

Péter Tiborc szintén a Puskás-iskolában végzett, ő idén fejezte be az estit, csak románból kell vizsgát ismételnie, ha sikerül, autómérnöki szakon szeretné folytatni tanulmányait Brassóban. A hároméves autószerelői szakiskola elvégzése után iratkozott át a szaklíceum nappali tagozatára, de már akkor munkát vállalt, így a sok késés és hiányzás miatt jobbnak látta, ha estiben folytatja. Azt mondja, nem volt könnyű, ráadásul egy évvel többet kellett járnia, a tizenharmadik osztály után jelentkezhetett érettségire.

A sepsiszentgyörgyi vizsgáztatóközpontban különleges helyzetekkel is találkoztunk. Izsák Izabella Mária, a Református Kollégium idei végzőse diszlexiás, júliusban három vizsgán magas osztályzatot kapott, románból nem érte el az ötöst, újból próbálkozik. Ebben a vizsgáztatóközpontban ő az egyetlen, aki plusz egy óra vizsgaidőt kért, mert amikor izgul, az írás és olvasás is lassabban megy neki, de ha több időt kap, miként az első három vizsgán, akkor szerinte megoldja a feladatokat. Egy iskolatársa mankóval érkezett, ő a júliusi érettségin törte el a bokáját és lábszárcsontját egy lábtörlőn elcsúszva, de nem ezért ismétel románból, amint mondta, ez a tárgy nem tartozik a kedvencei közé.

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint Háromszéken 426-an iratkoz­tak a pótérettségire, 348-an a magyar, 78-an a román tagozaton, 255-en idei, 171-en pedig korábbi végzősök. 394-en nappali oktatásban végeztek, 10-en esti, 22-en csökkentett látogatású programmal, 107-en elméleti, 232-en szakközépiskolai és 87-en vokacionális osztályban tanultak. A két érettségiztetőbizottságban húsz pedagógus vesz részt, hatvanan felügyelők, százan javítják a dolgozatokat (ha a megyét kijelölik javítóközpontnak), kilencen a megyei érettségiztetőbizottság tagjai.

Akit csalás miatt kirúgnak, érvénytelenítik korábbi eredményeit, és nem vehet részt a következő két érettségin. Román nyelv és irodalomból júliusban 1272-en érettségiztek, két vizsgázót kicsaptak, 367-en nem érték el az ötöst.