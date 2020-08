Egyre több a leadott hulladék

A vállalat tájékoztatása szerint az első gyűjtési akció során leadott üveg mennyisége a tavalyi 110 tonnáról 180-ra nőtt, az elektronikai hulladéknál pedig míg 2019 első fél évében 76 tonnát szedtek össze, idén a 100 tonnát is meghaladták.

Utóbbi esetben Illyefalva községben volt látványos növekedés, négy tonna elektromos hulladék gyűlt össze, szemben a 2019-es 1,4 tonnás eredménnyel. Emellett Réty községből a tavalyi 3 tonna helyett 5 tonnát kellett elszállítaniuk, Gelencén pedig 2 tonnáról 6-ra javult a leadás. A rétyiek jeleskedtek az üveggyűjtés területén is: a tavalyi 3 tonna után, idén 7 tonna gyűlt össze, Nagybaconban viszont ezt is meghaladták, a tavalyi 3 tonna után, idén 9 tonna üveget adtak le. A községekből átlagosan ötezer kilogramm üveg került az erre a célra elhelyezett konténerekbe – olvasható a tájékoztatóban.

Máthé László, a Tega igazgatója az idei eredményekkel kapcsolatban közölte: „A lomtalanítási akció során minden Tegához tartozó településre eljutottunk. Mint minden évben, így 2020-ban is március 15-én kezdtük el az akciót, a vírushelyzet miatt azonban le kellett állnunk, így nem júniusban, hanem augusztus közepére végeztünk az első körrel. Azt tapasztaljuk, hogy a kijárási korlátozások ideje alatt a lakosság rendet rakott maga körül, sok holmit kidobtak. Ha házhoz megyünk, ezek a hulladékok ott kötnek ki, ahol kell: nálunk” – fogalmazott.

A közleményben ugyanakkor jelzik, hogy jelenleg kényszerszünet nélkül zajlik az üveggyűjtéssel egybekötött lomtalanítási akció. A napokban Sepsibükszádra tértek vissza, és változatlanul 5 kg üve­gért fél liter sört ajánlanak fel.

Mint ismert, augusztus 1-jétől a vállalat a magánházak lakói számára is lehetővé tette az üvegedények külön gyűjtését. Erre a célra vastagabb anyagból készült zsákot adnak, amellyel kapcsolatban felhívják a lakók figyelmét, hogy akkor tegyék ki elvitelre, amikor színültig megtelt.

Lényeges ugyanakkor, hogy a községekben az üveggyűjtési akciók során textilhulladékot, bútort, gumiabroncsot is átvesznek. Arra kérik a lakosságot, hogy utóbbiak esetében értesítsék a vállalat helyszínen lévő embereit, akik egyenesen a portákról, háztartásokból viszik el ezeket a kidobásra ítélt tárgyakat. Amint a tájékoztatóból kiderül, az ilyen jellegű hulladékból is több teherautónyit sikerült begyűjteni a községekből. A vállalat vezetősége emlékeztet arra is, hogy a magánszemélyektől továbbra is ingyen veszik át a textilhulladékot, a gumiabroncsokat és a bútorokat, a jogi személyeknek viszont fizetniük kell a szolgáltatásért.

A Tega által működtetett sepsiszentgyörgyi, Energia utca 2. szám alatt található hulladékudvarban magánszemélyektől ingyenesen veszik át a textilhulladékot, kis mennyiségű gumiabroncsot, az építkezési törmeléket pedig köbméterenként 30 lejért.