Nem csak vendéglőnyitás

A múlt héten egészségügyi minisztere még mást mondott, Nelu Tătaru ugyanis úgy vélekedett, nem érkezett el a vendéglőnyitás ideje. Sőt, korábban Klaus Iohannis államfő is megjegyezte, újabb enyhítésre – márpedig a hagyományos, beltéri vendéglők megnyitása is enyhítést jelent – egyelőre nem számíthatunk.

Valójában ez a kérdés is ennél összetettebb. A járvány miatti megszorítások egyik nagy vesztesei közé sorolhatók a szállodákat, vendéglőket, kávézókat működtető vállalkozások (román nyelven rövidítve az iparágat HoReCa néven emlegetik). Az ágazat képviselői múlt héten nagyszabású tiltakozást szerveztek, barátságosnak nem mondható szavakkal emlékeztetve Orbant és csapatát, hogy fütyül negyvenezer vállalkozás 400 ezer dolgozójának a sorsára.

Aggodalmuk érthető, hiszen az éttermek március közepétől zárva tartanak – ez természetesen nem csupán magát az étkeztetést érinti, hanem az egész idegenforgalmat és rendezvényszervezést –, másrészt szabadtéri helyiségekkel sem rendelkezik mindegyik, illetve még egy-egy terasz sem tudja pótolni az elmaradó bevételeket. És a szolgáltatók saját bőrükön érzik, ez az állapot sokáig nem tartható fenn, további korlátozásokkal létük forog kockán. Mert hamarosan véget ér a nyár, s ha továbbra is zárva maradnak, ajtóikra véglegesen ráhelyezhetik a lakatot. A tét, Orban szavaival ellentétben, nem csupán a hegyvidéki reggeli elfogyasztásának a módja.

Kényszerhelyzetből ígérget tehát a miniszterelnök. Kormánya, miközben állami kölcsönből fedezi növekvő kiadásait, érzékelheti a fokozódó elégedetlenségi hullámot, s vélhetően valamilyen formában kénytelenek lesznek engedni a vendéglősök és szállodatulajdonosok nyomásának is. Nem feltétlenül azért, mert belátták volna azt, hogy járványidőben sem lehet be- és lezárni egy országot, illetve nem lehet megállítani a gazdasági életet, sokkal inkább azért, mert közelednek a helyhatósági választások, s ez most számukra mindennél fontosabb. Illetve a nyaralási időszak végével azt is érzékelhetik, ugyan számottevően megugrott a megbetegedések száma, de ezt még kezelhetőnek vélik, s arra is számíthatnak, hogy a vendéglők újranyitásával nem ugrik meg a napi esetszám.

Kissé olyan, mintha a sötétben tapogatóznának, próbálkoznak, kísérleteznek, mi több, kockáztatnak is. De e kényszerhelyzet uralja egész Európát, s ráadásul még mindig nehezen megválaszolható kérdés, mennyire tekinthető sikeresnek, illetve eredményesnek a szigorú karanténpolitika, mit kellett volna másképp tenni. Ezentúl inkább elfogadható kompromisszumokra lenne szükség, ám kérdéses, hogy a népszerűségi mutatók szorításában a sokat bírált Ludovic Orban képes lesz-e csapatával higgadtabban mérlegelni és minden érintett fél számára elfogadható megoldást találni.