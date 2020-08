Jogosítvány nélkül vezettek

Három személyt is lefülelt az elmúlt napokban a rendőrség, aki érvényes jogosítvány nélkül vezetett gépkocsit.

Augusztus 22-én, szombat délután Köpecen azonosítottak egy 41 éves férfit egy autó kormányánál, vasárnap Száldoboson állítottak meg egy járművet, amelynek 28 éves vezetője nem rendelkezett igazolvánnyal. Ugyancsak vasárnap Zabolán egy 48 éves személy Nagy-Britanniá­ban kibocsátott ideiglenes hajtásit mutatott be, amely Romániában nem érvényes; ráadásul ittasnak is bizonyult. 24 órával korábban (szombaton éjfélkor) Csernáton és Kézdiszentkereszt között is elkaptak egy ittas 47 éves sofőrt a hatóságok. (demeter)