Gazda József – bár 1936. április 8-án Kézdivásárhelyen látta meg a napvilágot – több évtizede Kovásznán él és alkot, szervezi a város kulturális életét. Minden műfajban szerette a szépet, az irodalomtól a képzőművészetig, ez utóbbi Gyárfás Jenő képzőművész hatására vált igaz szerelemmé és késztette írásra. 21 éves volt, amikor A Gyárfás-tragédia című tanulmánya megjelent a Korunk lapjain. Fiatal éveiben képzőművészeti kritikákat, tanulmányokat és monográ­fiákat írt.

Feleségével, Olosz Ella textilművésszel bejárta Erdély tájegységeit, hagyományokat, élettörténeteket kutatott és gyűjtött. Külföldi élményutazásaikról az Emlékek Ázsiája és Az idő útjai című kötetei tanúskodnak. Bár a kommunizmusban letiltották, a rendszerváltás előtt és után folyamatosan szervezi a Kőrösi Csoma Sándor nevéhez fűződő tudományos konferenciát, az erdélyi és anyaországi közélet középpontjába helyezve a legendás székely magyar tudóst.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított Háromszék Kultúrájáért Díj birtokosa átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is, 84 éves kora ellenére még ma is aktívan részt vesz a város kulturális életében, rendíthetetlenül szervez és dolgozik.

Szabadtéri vetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban a Teljes titoktartás című francia játékfilm szabadtéri vetítését ma 21 órától tartják meg. Csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Martin Eden című 2019-es olasz–francia–német film látható a KultúrParkban. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán ma 20.30-tól (esőnap: csütörtök) Jessica Hausner (Ausztria) A boldogságvirág című filmjét vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. Mindenkinek kötelező a biztonsági előírások betartása.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A szabadtéri színházi esték programja a sepsiszentgyörgyi múzeumkertben: ma 20 órától (esőnap: augusztus 27.) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); augusztus 29-én 20 órától (esőnap: augusztus 30.) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor). Javasolják, hogy aki teheti, váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon; ha erre nincs lehetőség, akkor a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen. A járványügyi előírásokat be kell tartani.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától az Erdővidék Múzeumában tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház A buták versenye című, múlt héten a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt előadása. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében csütörtökön 18 órától és pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (KultúrParkban) látható a szabadtéri előadás. Jegyet foglalni Csüdöm Eszternél lehet a 0755 335 400-as telefonszámon. Az előadás 6 évnél nagyobb gyerekeknek szól.

A Mácsafej Baróton

A Városi Művelődési Ház udvarán augusztus 27-én, csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Mácsafej együttes a Szelíd fohász című előadásával vendégszerepel. A Ferencz Csaba (gitár, ének), Ferencz Áron (ütőhangszerek), Márk Attila (gitár, ének), Ticusan János (gitár) és Vitályos Lehel (bőgő) összetételű zenekar megzenésített verseket ad elő Kányádi Sándor, Páll Lajos, Fekete Vince, Szilágyi Domokos, József Attila, Reményik Sándor és Áprily Lajos műveiből.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádió­val!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 11.30-tól Lázár, kelj fel! (12.) – Hajlák Attila plébános műsora, 12 órától Őrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Kiterjesztett kárpótlás

A Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezete közli, hogy hétfőn, szerdán és pénteken 10–12 óráig kereshetik fel az irodát azok, akik a 2020/130-as törvény alapján kárpótlást igényelnek. A július 15-én megjelent jogszabály kiegészíti az 1990/118-as törvényt, és kárpótlást biztosít a volt hadifoglyok, bebörtönzöttek, kényszerlakhelyre kilakoltatottak gyermekeinek is. A négy évvel ezelőtt várt törvény előkészítése idején begyűjtött, mintegy kétezernél is több dosszié várja azok egykori leadóit.

Minden dossziénak tartalmaznia kell: azt az iratot, amelyből kitűnik az apai (anyai) ős joga a kárpótlásra, amelyet folyósított az állam; a már elhunyt ős halotti bizonylata; az igénylő utód születési irata, nők esetében a házassági bizonylat, amennyiben a név megváltozott. Csatolni kell a személyi igazolványt is. Minden igénylő kap kitöltendő űrlapot két példányban, amelyet szintén a dossziéhoz kell csatolni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban és Szentkirályban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

HUMORKERT. Ma 18 órára várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.