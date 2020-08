Hatalmas földgázlelőhely a Fekete-tengeren

A török elnök múlt hét végi bejelentése, miszerint az ország történetének legnagyobb földgázlelőhelyét tárták fel a Fekete-tenger talapztában, rendkívüli módon felkeltette az érdeklődést az energiahordozó kitermelésében és értékesítésében érdekelt ágazat, de a regió országainak körében is.

Recep Tayyip Erdoğan szerint a török partoktól mintegy 150 kilométerre, a román–bolgár–török hármas határ közelében lévő Tuna–1 lelőhely mélyén mintegy 230 milliard köbméter földgáz található.

A hazai kőolaj- és földgázvállalatok föderációjának külügyi igazgatója úgy látja, a Neptun talapzat közelében lévő lelőhely Romániának esély, de veszély is a rendkívüli válsággal küzdő ágazat szempontjából. Daniel Apostol szerint a felfedezés a Fekete-tenger környéki országok azon erőfeszítését erősíti, hogy enyhítsenek az orosz földgáztól való függőségükön, ám azt is jelenti, hogy a jóval kisebbre becsült Neptun-Deep körül kialakult bizonytalanság a kitermelésben érdekelt nagy nemzetközi cégeket átcsábíthatja. Bár a felfedezés leghamarabb négy-öt év múlva hozhat eredményt, a térség geostratégiai viszonyait is megváltoztathatja – véli a szakember. (fer)