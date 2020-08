Több mint négyezer cég a fővárosban zárta be kapuit, míg Háromszék a lista utolsó előtti helyén szerepel 205 törölt vállalkozással. Ágazati felosztásban a legtöbb csődöt a kiskereskedelemben és a gépjárműjavításban jelentették, ahol több mint hét és fél ezer cég zárta be kapuit, de 2631 építővállalkozás is leállt.