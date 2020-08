A SAPIENTIÁÉ LETT A KOLOZSVÁRI MELODY SZÁLLÓ. A kolozsvári román nyelvű sajtó rosszalló hangnemben számolt be arról, hogy a magyar állami finanszírozású Erdélyi Magyar Tudományegyetem fenntartója, a Sapientia Alapítvány vásárolta meg a Kolozsvár főterének sarkán álló Melody Szálloda műemlék épületét, mert a román állam intézményei nem tartottak rá igényt.

A Ziarul Făclia helyi lap közlése szerint a kolozsvári, illetve a Kolozs megyei önkormányzatnak és a kulturális tárcának is elővásárlási joga volt az épületre, de egyikük sem élt ezzel a joggal. A Monitorul de Cluj helyi lap internetes oldalán a kolozsvári polgármesteri hivatal sajtóosztályára hivatkozva közölte, hogy az alapítvány 5,697 millió eurót fizetett a patinás ingatlanért az eladó magánszemélynek. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusának elnöke szerint az egyetem kolozsvári kara kinőtte a Tordai úti épületét, ezért az októbertől induló néptáncoktatói szak számára újabb ingatlanra volt szüksége. Ezzel párhuzamosan létrejött az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány is, mely helyszínt keresett a kolozsvári működéséhez. A patinás szállodaépület alkalmas e két funkció ellátására, és további fejlesztésekre is lehetőséget nyújt. (Mti/Krónika)

NÁLUNK A DONOR FIZET. Egyszerűsíteni szerették volna a volt koronavírus-fertőzöttek vérplazma-donációját, ami a súlyos betegek felépülését segítené, azonban továbbra is saját zsebből kell kifizetniük az antitestet kimutató, 100–250 lejes teszteket a tünetmentes, kórházi kezelésben nem részesült donoroknak. Ennek ellenére a mintegy 30 ezer gyógyult személyből 671-en vállalták a véradást. A román hatóságok nemcsak pénzt nem áldoznak, de még naprakész országos nyilvántartást sem vezetnek a gyógyult személyekről, így nehéz a lehetséges plazmadonorokkal felvenni a kapcsolatot. Ehhez képest Európa más tagállamaiban minden lehetséges donort nyilvántartanak (beleértve a tünetmenteseket, illetve azokat, akiket nem kezeltek kórházban), kampányokkal szólítják meg őket, és államilag támogatják a donációt. (Főtér)

A PINCÉREK 30 SZÁZALÉKA MUNKANÉLKÜLIVÉ VÁLT. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó hatósági in­tézkedések következtében az ágazatban dolgozó pincérek mintegy 30 százaléka munkanélkülivé vált – nyilatkozta a Román Rádiónak a szállodai, étterem- és vendéglátó-ágazat képviselője, Mircea Drăghici. Szerinte az éttermek belső tereinek megnyitása elengedhetetlen, mert a hideg időszak beköszöntével nagyon sok terasz használhatatlan lesz. Úgy véli, a kormány késve hozza meg az éttermek nyitvatartására vonatkozó enyhítő intézkedést, holott az ágazat képviselői megoldási javaslatokat tettek. Mircea Drăghici kijelentette: hamarosan lejár az év, így fel sem tevődik, hogy nyereséggel zárjanak a szállodák, éttermek, kávézók. Csupán abban bíznak, hogy nem kell elbocsátaniuk alkalmazottakat. Mircea Drăghici a téli szezont illetően sem optimista, nem bízik abban, hogy sikerül pótolniuk a veszteségeket. (Marosvásárhelyi Rádió)