Mária kalapja

Ő maga igyekezett elhatárolódni a Dragnea-korszaktól, de csak óvatosan, szőrmentén fogalmazott, hiszen a párt vörös bárói ragaszkodnak saját múltjukhoz és módszereikhez, és még mindig túlságosan erősek ahhoz, hogy szembemenjen velük. Az pedig nagyon világosan látszik, hogy a többségnek esze ágában sincs lecserélni Máriát. Legfeljebb a kalapját.

Rosszul áll az SZDP szénája, amióta a vaskezű Liviu Dragnea börtönbe került. Népszerűségük történelmi mélypontra csökkent, olyannyira, hogy sok polgármesterjelöltjük (Firea is) a párt jelvénye, a három rózsa nélkül jelenik meg a választási plakátokon, mások pedig csapot-papot hagyva átmenekültek az ellenséghez, a nemzeti liberális táborba. Nem is kevesen: eddig már mintegy 150 elöljáró igazolt át balról jobbra, és állítólag további 100 készül megtenni a lépést még a helyhatósági választások előtt. Jobb viszonyban akarnak lenni a kormányzással, nyilatkozta megértően Ludovic Orban NLP-elnök, aki elvben helyteleníti a pártváltásokat, de semmit nem tesz ellenük, mert neki is szüksége van a szavazatokra a hatalom megtartásához.

A román pártokat ugyanis kizárólag a hatalom megkaparintása, illetve megőrzése motiválja, az elvek csak afféle sallangos, könnyűszerrel cserélgethető kalapok ugyanazon a Mária nevű hölgyön, aki a román közmondás szerint nem változik. Csak halad a divattal. Pár éve még a piros rózsa volt a menő – Dragnea egyik törvénymódosítása után négyszáznál több polgármester csődült át az SZDP-be –, most az NLP kék nyila kelendőbb kalapdísz (habár akadnak, akik most térnek át jobbról balra). Tucatjával vannak olyan politikusok Romániában, akik minden pártot megjártak már, és a legnagyobb lelki nyugalommal szavaztak saját korábbi álláspontjuk ellen. Érdekes, hogy előttük mindig nyitva minden ajtó, számukra mindig akad előnyös ajánlat, kényelmes állás vagy jó fizetés. Mert túlságosan sokaknak ez a cél, nem a közjó, a haladás, felzárkózás és más efféle, amiről kampány idején szónokolnak. Így evickél az ország választástól választásig. Csoda, hogy ilyen nehezen fejlődik?

Amíg Románia ilyen Máriák kezében van, lényeges javulásra nem számíthatunk, bármit is ígér az egyik vagy a másik párt. Hogyan is hihetnénk el a liberálisoknak, hogy szakítani akarnak a múlttal, a szociáldemokrata gyakorlattal, ha pontosan azokkal erősítik soraikat, akik állításuk szerint tönkretették az országot? Miért várjunk el jobb teljesítményt a jelenlegi kormánytól, amikor ott is csak a kalapra figyelnek? Valódi reformokra várunk harminc éve, ám legtöbbször csak a kalap változott. A jelek szerint most sem lesz másként: ez a politikai osztály ezt tudja nyújtani. És nem is igen szégyelli.