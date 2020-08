A köpecieket magukra hagyták

Hétfő délután Köpecbánya irányából érkező ár öntötte el a köpeci bennvalókat. Pincék sokasága vízzel, az udvarok iszappal teltek meg, és tönkrement a zöldségesek java is. Az érintettek dühösek az országos hatóságokra, amiért a két évvel ezelőtti árvizet követően – bár minden segítséget megígértek – nem tettek semmit ügyük érdekében, és a baróti polgármesteri hivatalra is, amiért nem végezték el az általuk is megoldható feladatokat.

A Hím és Köpec patakának jelentősen megnőtt hozama a Gra utcán szaladt le délután hat után, majd elöntötte a Fűz és a Tompa utcát, illetve azok környékét. Ottjártunkkor a kapuk szinte mindegyike nyitva volt, több helyről is vízpumpák hangja hallatszott, az udvarokban takarító emberek tettek-vettek.

Kolumbán Csaba családjánál tíz ár pityókás ment tönkre teljesen, víz folyt közel fél tonna búzájára, az átellenben lakó anyósának az udvara iszappal telt fel alaposan – mivel félő volt, hogy kár esik bennük, a disznókat is el kellett költöztetniük –, pincéje tele vízzel, alig győzi segítséggel kimerni.

A most nyugdíjas férfi régebb közösségi képviseletet is vállalt, ezért jó kapcsolatot ápol a baróti városházával és a megyei vezetőséggel is, de mint mondotta, ez alkalommal a régi barátságok nem sokat segítettek: Tamás Sándor megyeitanács-elnök nem fogadta hívását, Lázár-Kiss Barna András helyi polgármestert telefonon ugyan utolérte, de néhány üres ígéreten kívül más segítséget nem kapott. „Két éve két miniszter volt itt (Carmen Dan belügyminiszter és Ioan Deneş víz- és erdőgazdálkodási miniszter járt 2018 márciusában Köpecen – szerk. megj.), mellettük pedig Arafat államtitkár is szétnézett a faluban, s mind azt mondták, hamarosan a gondunk megoldódik. Összesítettük az elszenvedett kárt, el is küldtük az illetékeseknek, de egyikünk sem látott egyetlen lejt sem abból, amit küldtek. Idén ez a harmadik árvíz, de a a polgármester csak az első alkalommal jött el, az autóból akkor sem szállt ki – mindenki magára hagyta Köpecet” – mondotta a gazdálkodó.

Kolumbán Csaba szerint kár, hogy a hatóságok nem léptek időben, mert jelentékenyebb beruházással megoldhatták volna a házak tucatjait veszélyeztető gondot: az is sokat jelentett volna, ha a gyors víz által lehordott szemetet felfogó és abból torlaszt emelő füzeket kivágják és a nádast felszámolják, majd utólag a patak medrét kicsit kiszélesítik, mélyítik, valamint betonból a martot megemelik. „Az ilyesmire ad pénzt az unió, miért nem pályáztak?” – tette fel a kérdést.

Amerre járunk, mindenhol csak zokszót hallunk. Egy idős házaspár azt mondta, hogy a nagyobb bajt csak azért úszták meg, mert évek óta fel vannak készülve az ilyen esetekre, és volt idejük, hogy a kemény deszkáikat a kapu elé tett sínekbe beillesszék. Egy idősebb férfi a polgármestert marasztalja el: néhány éve azt nyilatkozta valamelyik újságnak, hogy Köpecen nincs gond. „Elhiszem, nincs is gond, csak éppen a víz vesz fel egyfolytában” – dohogott. Egy asszony szerint megengedhetetlen, hogy az ár ellen ma is úgy kell deszkákkal védekezni, ahogy nagyapjuknak száz évvel ezelőtt. „Az árvíz miatt a kutak vize sárga lett! Ivásra eddig sem volt javallott, de főztünk belőle, most pedig fürödni sem lehet benne, olyan mocskos. Nem napokba, hetekbe fog telni, amíg valahogy újból használható lesz. Köpecen miért nem fejlődik semmi?” – érvelt igazsága mellett.

Szerettük volna megszólaltatni Lázár-Kiss Barna Andrást is: mivel tud a bajbajutottakon segíteni a városháza, illetve lát-e reményt arra, hogy a köpeciek által sürgetett patakmeder-szabályozás a közeljövőben valamilyen módon megoldódik. A városvezető telefonja kicsengett, üzenetünket megkapta, mégsem tudtunk szóba állni vele.