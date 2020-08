Bokor Tibor arról számolt be, hogy a múlt héten elkezdődött a vízhálózat mosatása és fertőtlenítése, amit havonta meg fognak ismételni. Kihasználva a vizes gondokat, most azok támadják őt – hangsúlyozta –, akik nyolc éven keresztül önkormányzati képviselőként nem csináltak semmit. A Molnár Józsiás utcabeli vízvezetékcserén kívül a Béke utcában is zajlik hasonló munkálat – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy már a múlt hétfőn el kellett volna kezdődnie a főtérre nyíló udvarterekben a felújítási munkálatnak, a késés annak tudható be, hogy a licitet megnyerő brassói cégnek speciális aknákat kellett rendelnie, hogy az altalajvíz ne jöjjön fel, és ezeket csak a jövő hétfőre szállítják le, amikor a két udvartérben nekifognak a munkának.

Tamás Sándor azt hangsúlyozta, hogy a kézdivásárhelyi vizes gondokat nem Bokor Tibor jelenlegi polgármester okozta, de még az előtte lévő városvezetők sem ludasok ebben, a probléma nem mai keletű, hanem 45 évre vezethető vissza. Őt támadják, teljesen ártatlanul, hisz amióta ő a város vezetője, sor került 21 ezer méter vízvezeték cseréjére – hangsúlyozta. Kiemelte, mindezzel a gondokat még messze nem orvosolták, ezért megoldást kell keresni. Ennek érdekében jó együttműködésnek kell lennie a város vezetősége és a vízhálózatot működtető szakcég, illetve a városi és megyei önkormányzat között. Azt is elmondta, hogy tavaly 2,4 millió lejt adtak a megyei tanács költségvetéséből Kézdivásárhelynek a hálózat cseréjére és bővítésére, ugyanakkor a múlt év decemberében ötmillió lejt utaltak át a kifizetetlen számlák törlesztésére, idén pedig húszmillió lejt biztosítottak. A jövőre nézve is megvan az akarat és a pénz, két héttel ezelőtt a megyei tanács elfogadta azt a mestertervet, mely szerint Kézdivásárhelyen 28 utcában mintegy tizenöt-tizenhat kilométer hosszú vízvezetéket cserélnek ki, illetve korszerűsítenek.