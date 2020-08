Háromszéki arcképcsarnok: Gazda József

A Kovászna Megyei Művelődési Központ Háromszéki arcképcsarnok sorozatának utolsó részében az erdélyi magyar író, művészettörténész, szociográfus, egykori tanár, a napjainkban is tevékeny művelődésszervező Gazda József vallomását vetítik ma 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (cultcov.ro). A Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított Háromszék Kultúrájáért Díj birtokosa átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is, 84 éves kora ellenére még ma is aktívan részt vesz Kovászna kulturális életében, rendíthetetlenül szervez és dolgozik.

Szabadtéri vetítések

Sepsiszentgyörgyön ma 21 órától (esőnap: péntek) a Martin Eden című 2019-es olasz–francia–német film látható a KultúrParkban. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A szabadtéri színházi esték keretében Sepsiszentgyörgyön a múzeumkertben a színház augusztus 29-én, szombaton 20 órától (esőnap: augusztus 30.) Pintér Béla A sütemények királynője című előadását játssza Pálffy Tibor rendezésében. Javasolják, hogy aki teheti, váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon; ha erre nincs lehetőség, akkor a központi jegyirodában ma 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen. A járványügyi előírásokat be kell tartani.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A buták versenye című szabadtéri előadás ma és pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (KultúrParkban) látható. Jegyet foglalni Csüdöm Eszternél lehet a 0755 335 400-as telefonszámon. Az előadás 6 évnél nagyobb gyermekeknek szól.

Zene

KAMARAZENE-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban pénteken a 18 órakor kezdődő esti szentmise után hegedű-, orgona- és kamarazene-koncert lesz. Hegedűn játszik Kósza Ágnes Franciaországban élő sepsiszentgyörgyi származású hegedűművész, valamint az őt kísérő Sepsi-Art kvartett.

JAZZ CAFE @ FERNET BLUES COMPANY. A kézdivásárhelyi Jazz Bistro and Winery bor­udvar vendége pénteken 20 órától a brassói Fernet Blues Company zenekar: Cristi Oprea (szájharmonika), Gabi Isac (basszusgitár), Yokko (ének, gitár), Vetró B. S. András (gitár), Isac Vlad (dobok).

FREE CONNECTION-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban szombaton 19 órától a Free Connection zenekar várja az érdeklődőket. A zenekar jelenlegi tagjai: Laura Tinca-Zan (ének), Könczey Jenő (billentyűk), Tinca Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár), Csurulya Árpád (dobok). A koncertre a belépés ingyenes.

RANDEVÚ A CSAJODDAL KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Ház szabadtéri színpadán szombaton 20 órától a Csajod zenekar lép fel. Helyfoglalás a 0744 364 250-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon, a belépés in­gyenes.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma 18 órától a betegekért, pénteken 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Aki betegeiért vagy önmaga gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, illetve aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál.

JUBILEUMI EMLÉKKONFIRMÁCIÓ. A sepsiszentgyörgyi református Vártemplom új gyülekezeti házának udvarán újkenyér ünnepén, vasárnap 10 órától tartják a 25 és 50 éves emlékkonfirmációt, amelyre várják az 1970-ben és 1995-ben konfirmáltakat. Az úrvacsorával egybekötött hálaadó istentiszteleten igét hirdet Gábry Sándor nyugalmazott lelkipásztor, aki ezelőtt 50 évvel segédlelkészi szolgálatot töltött be a gyülekezetben. Istentisztelet után a szeretetvendégségen személyes beszélgetésekre lesz lehetőség. A részvételi szándékot, illetve a részt vevő személyek számát augusztus 28-ig kell bejelenteni a lelkészi hivatalban (0267 351 254, hétköznapokon 9–13 óráig) vagy Hajdú Loránd lelkésznél (0740 656 386).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Aldobolyban és Szentkirályban, pénteken Árapatakon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma a Csíki utcai Dona; telefon: 0372 407 231) éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.