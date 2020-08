Több argentin lap és a Marca spanyol sportújság is vezető hírként számolt be róla, hogy az argentin klasszis kedden tértivevényes levél útján tudatta döntését a katalán klubbal, amely utóbb az amerikai AP hírügynökségnek el is ismerte ezt.

Messi szerződése eredetileg 2021. június 30-ig szól, ám szerepel benne egy olyan záradék, amely alapján a hatszoros aranylabdás minden év június 1-jéig dönthet, hogy marad vagy sem a klubnál. A híradások szerint a 33 éves támadó a rendhagyó körülményekre, azaz a koronavírus-járványra, illetve az a miatti csúszásra, valamint az átigazolási időszak októberig történő kitolására hivatkozva kéri szerződése felbontását.

Az argentin – akinek 700 millió euró a kivásárlási ára – korábban leült beszélgetni a nemrég kinevezett Ronald Koeman vezetőedzővel, akinek már akkor jelezte, inkább látja magát a klubon kívül, mint annak tagjaként. A találkozó után annak is híre kelt, hogy Messi neheztel a csapatvezetésre, illetve a holland trénerre, hogy kiszivárgott ez az információ.

Lionel Messi hivatalosan 2001 óta erősíti a katalán csapatott. A klub akadémiájáról indulva végigjárta gránátvörös-kékek utánpótláscsapatait, majd 2004 novemberében 17 évesen, 3 hónaposan és 22 naposan a csapat történetének legfiatalabb debütánsaként mutatkozott be tétmeccsen a felnőttek között.

Gyakorlatilag mindent megnyert a csapattal, Spanyolországban tíz bajnoki címet, hat Király Kupa-győzelmet, hét spanyol Szuperkupa-diadalt ünnepelhetett, a nemzetközi porondon pedig négy Bajnokok Ligája-elsőségből és három klubvilágbajnoki, illetve három Európai Szuperkupa-győzelemből vette ki a részét.