JAZZ CAFE @ FERNET BLUES COMPANY. A kézdivásárhelyi Jazz Bistro and Winery bor­udvar vendége ma 20 órától a brassói Fernet Blues Company zenekar: Cristi Oprea (szájharmonika), Gabi Isac (basszusgitár), Yokko (ének, gitár), Vetró B. S. András (gitár), Isac

Vlad (dobok).

FREE CONNECTION-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban szombaton 19 órától a Free Connection zenekar várja az érdeklődőket. A zenekar jelenlegi tagjai: Laura Tinca-Zan (ének), Könczey Jenő (billentyűk), Tinca Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár), Csurulya Árpád (dobok). A koncertre a belépés

ingyenes.

RANDEVÚ A CSAJODDAL KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Ház szabadtéri színpadán szombaton 20 órától a Csajod zenekar lép fel. Helyfoglalás a 0744 364 250-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon, a belépés ingyenes.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A szabadtéri színházi esték keretében Sepsiszentgyörgyön a múzeumkertben a színház augusztus 29-én, szombaton 20 órától (esőnap: augusztus 30.) Pintér Béla A sütemények királynője című előadását játssza Pálffy Tibor rendezésében. Javasolják, hogy aki teheti, váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon; ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában ma 9–13 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen váltható jegy. A járványügyi előírásokat be kell tartani.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadása ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (KultúrParkban) látható. Jegyet foglalni Csüdöm Eszternél lehet a 0755 335 400-as telefonszámon. Az előadás 6 évnél nagyobb gyermekeknek szól.

Hitvilág

PÜSPÖKSZENTELÉS. Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelése augusztus 29-én, szombaton 10.30-tól a csíksomlyói kegytemplomban lesz. Szentelő püspökök: Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György ny. érsek és Tamás József ny. segédpüspök.

JUBILEUMI EMLÉKKONFIRMÁCIÓ. A sepsiszentgyörgyi református Vártemplom új gyülekezeti házának udvarán újkenyér ünnepén, vasárnap 10 órától tartják a 25 és 50 éves emlékkonfirmációt, amelyre várják az 1970-ben és 1995-ben konfirmáltakat. Az úrvacsorával egybekötött hálaadó istentiszteleten igét hirdet Gábry Sándor nyugalmazott lelkipásztor, aki ezelőtt 50 évvel segédlelkészi szolgálatot töltött be a gyülekezetben.

Sugásfürdőn nem parkolhatnak a látogatók

Az Alpin Sport Egyesület szervezésében augusztus 29-én Sepsikőröspatak és Sugásfürdő ad otthont a 29. Háromszék Triatlonversenynek, amely idén egyben országos tereptriatlon-bajnokság is. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja a figyelmet, hogy ma 12 órától szombaton 18 óráig Sugásfürdőn nem lesz lehetőség a parkolásra. A triatlonisták a kőröspataki tónál rajtolnak, ezt követően kerékpárral folytatják a megmérettetést, majd Sugásfürdőn fejezik be a próbát, ahol futással zárják a versenyt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia, hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Árapatakon, hétfőn Erősdön és Előpatakon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete közli, hogy hétfőn, szerdán és pénteken 10–12 óráig kereshetik fel az irodát azok, akik a 2020/130-as törvény alapján kárpótlást igényelnek. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás in­gyenes.

INGYENES TEHETSÉGKUTATÁS ÉS TENISZTANFOLYAM. A sepsiszentgyörgyi teniszklub ingyenes tehetségkutatást szervez és tanfolyamot indít gyermekeknek és felnőtteknek, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Érdeklődni Kósa Ferenc mérnöknél, diplomás teniszoktatónál a 0744 379 072-es telefonszámon.