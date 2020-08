Gyerő József érdeklődésünkre elmondta: első mandátuma alatt megértette, hogy a négy év nem elég nagyívű tervek kivitelezésére. A nagyobb megvalósításokhoz hosszabb idő kell, „köszönhetően” a nehézkes ügyintézésnek, a bürokráciának. Minél többet tesz a városvezetés, annál több a munka, de úgy érzi, van támogatottsága, vannak tervei, elébe néz a kihívásoknak, van energiája tovább folytatni a munkát. Ha újabb négyéves mandátumot nyer, számít a civil és üzleti szféra, a lakosság támogatására, nem utolsósorban az új városi képviselő-testület pozitív hozzáállására – mondta Gyerő.

Orbaiszék legnagyobb községében, Zágonban biztos a változás: Kis József polgármester nem indul újabb mandátumért, az RMDSZ jelöltje Kis Gusztáv. A választási csatában ellenfele Doru Decebal Feldioreanu, aki a Băsescu nevével fémjelzett NMP színeiben indul. Összességében 84-en pályáznak tanácsosi tisztségre, közülük négyen függetlenek. A listát állító pártok: RMDSZ, NMP, LDSZ, SZDP, NLP, Pro Románia.

Kis Józsefet faggattuk visszalépésének okairól. Úgy érzi, 22 éves polgármestersége után megérett az idő a visszalépésre. A hosszú évek munkája látszik a községben, bőven elég volt bizonyítani, de most, 71 évesen vállalkozóként kíván tovább tevékenykedni fakitermelő és -feldolgozó cégénél és gazdaként is – mondta Kis József. Kis Gusztáv – aki eddig a polgármesteri hivatal agrárreferenseként tevékenykedett – így fogalmazta meg versenybe szállásának alapját: „Meggyőződésem, hogy az idősebb korosztály tapasztalata és a fiatal generáció lendülete és újszerű gondolkodása a közösség javát szolgáló eredményeket képes elérni. Szükség van a fiatal erőre a közösségépítés és közösségfejlesztés érdekében egyaránt”.

Orbaiszék két településén, Kommandón és Barátoson biztosan nem lesz változás a polgármesterek személyét illetően.

Kocsis Béla jelenlegi kommandói községvezető az egyedüli polgármesterjelölt. Tanácstagjelölteket indít Kommandón az RMDSZ, az EMSZ, az NMP.

Barátoson sincs ellenfele Tánczos Szabolcs tisztségben lévő polgármesternek. Jelenleg a községi tanácsban hét RMDSZ-es és két MPP-s képviselő van. A szeptemberi választásokra csak egy listát iktattak: az RMDSZ-ét. Négy év munkájának az eredménye normalitást hozott a községbe, ezt kívánja folytatni, ezért vállalta az újabb jelölést – mondta Tánczos.

Nagyborosnyón újabb mandátumért indul Ilie Nicolae tisztségben lévő községvezető. Kihívói Kanyó Antal – az RMDSZ színeiben jelenleg alpolgármesteri munkát folytat – és Serb Marius Andrea, az NMP jelöltje. A négy évvel ezelőtti választásokon Kanyó kevés szavazattal, de alulmaradt a Nicoláéval folytatott versenyben, akkor a községben tapasztalható volt a magyar széthúzás. Nem a tisztségért indul, hogy „elnök úr” legyen, hanem hogy a faluban legyen változás, legyenek infrastrukturális megvalósítások. Nem elég a kis helyi költségvetést elkölteni, a négy év nem erről szól, inkább a pályázati pénzek lehívására kell össz­pontosítani, és a megyei tanács segítségére is számít. A tanácsépület, iskolák, kultúrotthonok felújítására van szükség. Rendre is szükség van a faluban. Úgy érzi, most megvalósult a magyar összefogás, lesz támogatottsága – fogalmazott Kanyó.

Nagy kihívás elé néz Zabola magyarsága. Magyar–magyar csörte várható, az RMDSZ Fejér Levente tisztségben lévő polgármestert indítja a választáson, magyar ellenfele a székelytamásfalvi (Kovásznán lakó), függetlenként induló Pakó János. Az NLP jelöltje Milica-Ștefania Vârlan, a helyi rend­őrőrs parancsnokának felesége. Tanácstaglistát nyújtott be az RMDSZ, az EMSZ, az SZDP, az NLP, az NMP, és indul egy független jelölt is – tudtuk meg Fejér Leventétől. A 13 tagú testületben jelenleg tíz RMDSZ-es, két SZDP-s és egy NLP-s képviselő tevékenykedik.

A fentebbiekből kitűnik, az EMSZ nem indít polgármesterjelöltet Orbaiszéken, de több tanácstaglistát is iktatott. Fülöp Csaba, az MPP kovásznai szervezetének elnöke elmondta: nem tagja az EMSZ vezetőtestületének, de orbaiszékiként hangsúlyozta, csak olyan településeken vannak tanácstagjelöltjeik, ahol nem veszélyeztetett a magyar érdekképviselet. Ha bejutnak a tanácsokba, ugyanúgy szolgálják a helyi közösségeket, mint az RMDSZ képviselői – húzta alá. Kovásznán vannak tanácstagjelöltjeik, de ők ugyanúgy a város érdekében fognak dolgozni, mint az RMDSZ képviselői. Zágonban nincs listájuk, fehér folt a község, nem tudnak együttműködni az RMDSZ-szel, de nem akartak magyar széthúzást előidézni. Kommandón erős listával indul az EMSZ, az MPP által jelölt személyekkel, akik majd a tanácsban az egészséges ellenzéket fogják jelenteni, a község érdekeinek szem előtt tartásával. Nagyborosnyón sem gondoltak polgármesterjelöltre, ott is fontos az egység, hogy magyar vezetője legyen a községnek – magyarázta Fülöp Csaba.