A Képvidék Alkotócsoport születése, illetve hosszú éveken át tartó működtetése Kovács László Attila és Toró Attila sepsiszentgyörgyi fotográfusok nevéhez kötődik. Évente megszervezték nyári alkotótáboraikat, majd pár éves szünet után, 2019-ben újra folytathatták azt Rétyen, illetve a község falvai­ban (Bitán, Egerpatakon, Komollón és Szacsván), a tavalyi tábort, miként a mostani műhelymunkát is, a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezte.

Vargyasi Levente fotós és filmes, a projekt felelőse lapunk érdeklődésére elmondta, a tizenöt fényképező résztvevő között gyermekek is jelen voltak, szerinte alakul már az utánpótlás, mert rendszerint a fotográfus családokban a gyermekek is kipróbálják a fényképzést, mi több, meg is szeretik. Támogatásoknak köszönhetően idén is „mesebeli környezetben”, egy panzióban szállhattak meg, és a három nap alatt körbejárták Esztelneket és Kurtapatakot, misén is fényképeztek. A falu életét dokumentálják, azt kapják lencsevégre, ami éppen történik, vagyis fényképezőgépeikkel kordokumentumokat rögzítenek. A háromszéki falvakban is megörökítik a fiatalok és idősek világának keveredését, a generációk közötti különbségeket.

Vargyasi Levente megjegyezte, nagyon szerette a Képvidék Alkotócsoport korábbi vidéki táborainak hangulatát, ezért, illetve az együttlét fontossága miatt is örül, hogy sikerült újraindítani a mozgalmat. Úgy érzi, az elkezdett munkát még nem fejezték be, különösen az általuk „érintetlennek” tartott felső-háromszéki falvakba szeretnének még ellátogatni. Elképzeléseik szerint egy-egy településre két alkalommal is elmennek, a nyári fotózás mellett egy őszi vagy egy téli terepszemlét is terveznek, Esztelnekre október végén készülnek.

Folytatni kívánják azt a hagyományt is, hogy fényképeiket egy-egy kiállítás révén visszaviszik a közösségekbe, „tükröt tartva” a falvak lakóinak. Mi több, kiadványt is szeretnének készíteni a fotókból, a rétyi táborban készült száz legjobb fényképből összeállított katalógus szerkesztett változata már elkészült. Továbbá az intézmény archívumában is megőrzik a fényképeket, azzal a céllal, hogy azok Háromszék hasznára váljanak.