Biztosítási kötvények elektronikusan

A módosítás értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) megkötését az eddig használt, papíralapú biztosítási kötvény mellett annak elektronikus változatával is igazolni lehet. A határozat ugyanakkor azt is leszögezi, hogy az illetékes hatóságok által végz ett ellenőrzéskor igazolható a kötelező biztosítás megléte a kötvénynyilvántartó adatbázisból közvetlen lekérdezéssel nyert információ révén is. A módosítások a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számított három nap után lépnek érvénybe.