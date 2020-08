Az elmúlt öt hónap járványügyi kórházi tevékenységéről András-Nagy Róbert kórházmenedzser és dr. Roșu Mátyás orvos igazgató tájékoztatta a minisztert, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanaács elnöke pedig kiemelte, amiatt is rendkivüli, hogy sikerült megoldani sok olyan kérdést, ami a járvány kezdetén még gondot jelentett, mert a Brassó-Bákó útvonalon naponta tizenötezer gépjármű halad át a megyén, ami mintegy ötvenezer személyt jelent és mindig másokat. Ennek ellenére uralják a helyzetet – mondotta.

A koronavírus járvány kezdete óta másodszor látogatott Sepsiszentgyörgyre Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. Áprilisi villámlátogatása alkalmával néhány percet töltött a sürgősségi osztályon, ahol megállapította, hogy az esetleges fertőzöttek kiszűrését szolgáló rendszer nem működik megfelelően, ezúttal inkább dicsérte a megyei kórház vezetőségét, elismerését fejezte ki a kórház, a helyi és megyei önkormányzat elöljáróinak azért az együttműködésért, amit ebben az időszakban tanusítottak. Elmondta, látogatása célja felmérni a medikális tevékenységet a covid-háttérkórházban – egyúttal köszönetet mondott, azért, hogy a szomszédos megyék eseteit is ellátják -, valamint az országos irányvonalhoz hasonlóan itt is megvizsgálta az intenzív terápiás helyek számát. A tárcavezető kiemelte, az utóbbi időben országszinten magas az egy nap alatt jegyzett új fertőzéses esetek és az intenzív terápián kezelt páciensek száma, ezért is fontos, hogy létesültek olyan mobilsürgősségek, mint a sepsiszentgyörgyi, ahol el lehet különíteni a fertőzésgyanús eseteket és onnan tovább irányítani őket az alapbetegségük kivizsgálására. Ennek a kapacitásnak a felmérése különösen időszerű amiatt, mert szeptember elsejétől kinyitanak a zárt helyiségű vendéglők, mozik, színházak, szállodák és ez előidézheti a közösségi fertőzés nagyobb mértékű terjedését – hangsúlyozta Nelu Tătaru. Újságírói kérdésre elmondta, a turisztikai célpontokban nagyobb a fertőzés terjedésének valószínűsége, de egyes megyékben a nagyobb ingázóforgalomú gazdasági tevékenységek is befolyásolják a növekvő számokat, de a tanévkezdésre való tekintettel a gyermekkórházakban is felmérik a fogadóképességet. Ha egymást követő tíz napon keresztül 1500 covid pozitív új esetet jegyeznek, akár 600 intenzív terápiás ágyat is elfoglalhatnak a súlyos betegek – szögezte le a tárcavezető. Megjegyezzük, az országos stratégiai törzs péntek déli jelentése szerint az országban 7325 koronavírussal fertőzött beteget kezelnek kórházban, közülük 497-et az intenzív terápián.

Lapunk kérdésére Nelu Tătaru elmondta, az iskolák nyitásával kapcsolatban a korábban közzétet forgatókönyvek vannak érvényben, ezek alkalmazásáról, a megyei közegészségügyi igazgatóságok adatai alapján, a járvány településenkénti terjedése függvényében helyben döntenek, de ezt a megyei tanfelügyelőségnek is jóvá kell hagynia. Mint ismeretes, az utóbbi két hétben ezer lakosra jutó fertőzéses esetszám alapján a diákok teljes létszámmal mehetnek iskolába, egy másik változat szerint csak az elemisek, nyolcadikosok és tizenkettedikesek vehetnek részt tantermi oktatáson, a többiek váltásban online és fizikai jelenléttel, a leginkább fertőzött településeken kizárólag online formában. Ezeket a helyzeteket tanévkezdés előtt egy héttel, szeptember 7-iki adatok alapján mérlegelik – mondta a miniszter. A vendéglők esetében egy hasonló mutató alapján döntenek arról, hogy a zárt helyiségek hol nyithatnak és hol kötelező a zárvatartás, eszerint negyvenkilenc Bihar, Bákó, Vaslui, Brassó, Ilfov, Iași megyei és fővárosi vendéglátó egység egyelőre biztosan zárva marad. A szállodavendégeket fogadják a létesítmények saját vendéglőjében attól függetlenül, hogy milyen jráványhelyzetű zónából érkeznek, de esetükben is be kell tartani az elővigyázatossági szabályokat – részletezte az egészségügyi miniszter. Arra a kérdésre, hogy a jogosult egészségügyi alkalmazottak számíthatnak-e a beígért pótlékok kifizetésére, Nelu Tătaru elmondta, a vonatkozó törvény nem tér ki arra, hogy milyen forrásból kell finanszírozni ezeket, de László Attilával, a szenátus egészségügyi bizottságának RMDSZ-es elnökével együtt (aki a minisztert pénteken elkísérte Sepsiszentgyörgyre – szerk. megj.) igyekeznek az ügyben megoldást találni.