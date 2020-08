Háromszék és Erdővidék a Kárpát-medencei magyar nyelvterület szintjén is kiemelkedően gazdag élő kézműves-hagyománnyal rendelkezik. Egy évszázad alatt a kézműves-foglalkozások száma felére csökkent, az utóbbi évtizedben eltűnésük felgyorsult. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ több mint egy évtizede támogatja és szervezi a Kovászna megyei népi mesterségek feltárását, megismerését és megismertetését célzó kutatási és dokumentációs projekteket.

A 14 pannóból álló szabadtéri kiállítás célja a Székelyföld területén élő nemzetiségek kulturális identitásának megerősítése mellett tudatosítani a látogatókban e kiveszőfélben levő foglalkozások értékét, gazdagságát. A mesterségekre tagolt pannósorozat csak ízelítőt nyújt a hagyományos székelyföldi népi mesterségek változatos világából. További tájékozódási lehetőség a mesterségek.ro honlapon, amely 46-féle foglalkozást mutat be szakszerűen.

Szabadtéri vetítések

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban az e heti szabadtéri filmvetítések programja: szeptember 1-jén, kedden 20.30 órától (esőnap: szerda) a 2019-es Boldogságvirág, szeptember 3-án, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: péntek) a 2019-es Seveled. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház szeptemberi előadásai: szeptember 3-án, csütörtökön 20 órától a múzeumkertben (esőnap: szeptember 4.) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László); szeptember 12-én 18 órától az ’56-os emlékparkban Szerb Antal: VII. Olivér – bemutató (rendező: Zakariás Zalán); szeptember 15-én 18 órától az ’56-os emlékparkban (esőnap: szeptember 20.) Szerb Antal: VII. Olivér; szeptember 18-án 20 órától a múzeumkertben (esőnap: szeptember 19.) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); szeptember 21-én 18 órától az ’56-os emlékparkban (esőnap: szeptember 26.) Szerb Antal: VII. Olivér; szeptember 24-én 20 órától a múzeumkertben (esőnap: szeptember 25.) Az, amit mondani kell – Kányádi Sándor-est; szeptember 29-én 18 órától az ’56-os emlékparkban (esőnap: október 1.) Szerb Antal: VII. Olivér.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától a szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja Székely János püspökkel, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 19 órától Úrangyala, 21.15-től a béke rózsafüzére.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Erősdön és Előpatakon, kedden Hidvégen és Nyáraspatakon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett

szabályzatot.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és

szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.