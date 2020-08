Martello bejelentette, hogy a szakmai kategóriák képviselőivel egyeztetve akár már hétfőn megkezdik az általános sztrájkot. „Lehúzzuk a redőnyöket, leállítjuk a szigetet, lezárjuk a kikötőt. Így igyekszünk emlékeztetni a kormányfőt, hogy Lampedusa Olaszországhoz tartozik” – mondta a sziget polgármestere. Ijesztőnek nevezte Giuseppe Conte miniszterelnök „tétlen hallgatását”.

„A sziget megtelt, nincsen több hely nálunk. Ha a kormány úgy határozott, hogy migránstáborrá alakítja Lampedusát, az utcára vonulunk és sztrájkolun” – mondta Martello, és megjegyezte, hogy a helyzet nem kizárólag Lampedusát érinti, hanem egész Olaszországot.

A kevesebb mint hatezer lakosú Lampedusán jelenleg 1800 bevándorló tartózkodik. Nem férnek el a migránsok számára kialakított úgynevezett hot spotban, ezért egy részüket a Testvériség Háza egyházi intézmény épületeiben fogadták be. Most sokkal többen vannak, mint négy nappal ezelőtt, amikor megkezdődött a migránsok elszállítása: két karanténhajóval több mint nyolcszáz személyt vittek el a lampedusai táborból, de azóta ennél is többen érkeztek.