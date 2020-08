Kerekes László az új segédpüspök

Az ünnepélyes szentmisét a koronavírus-járvány miatt érvényes korlátozások miatt szűkebb keretek között mutatták be, a szervezők arra biztatták a híveket, hogy ne szervezzenek zarándoklatot, hanem a médiában kövessék a püspökszentelést.

A liturgiát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálta, aki püspökké szentelte Kerekes Lászlót. Társszentelői Jakubinyi György gyulafehérvári nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök voltak. A ceremónián részt vettek a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, így a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházak püspökei is.

Kovács Gergely homíliájában elmondta, Kerekes László jelmondatául Péter vallomását választotta, aki Jézus háromszori kérdésére is megerősítette, „Uram, te tudod, hogy szeretlek.” „Ezt a vallomást választotta jelmondatául László atya, aki a nagy teherrel járó szolgálatot engedelmesen elfogadta a szentatya kezéből” – fogalmazott az érsek. Szerinte Kerekes László egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a püspöki szolgálat nem szólistaszerep, hanem a szeretetről és az egységről szól. Ennél nemesebbet, többet nem kívánhat, mint a szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét – mondta Kovács Gergely. Az érsek felidézte Ferenc pápa szavait is, aki egy tavalyi püspökszentelésen elmondta, hogy a püspökség szolgálatot és nem méltóságot jelent. A pápa arra buzdította a püspököket, hogy mindig közelségre törekedjenek, mindenekelőtt álljanak közel Istenhez az imádságban, legyenek közel papjaikhoz és a néphez, és ne felejtsék, hogy ők maguk is a nyájból voltak kiválasztva. Az érsek azt kívánta a segédpüspöknek, hogy mindig szeretettel vigyázzon az egész nyájra, és viselje gondját az Atya nevében.

A felszentelt segédpüspököt a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia nevében Lucian Mureșan bíboros köszöntötte. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyés püspök tolmácsolta jókívánságait levélben. Kifejtette: „összeköt bennünket mindenekelőtt emberi és keresztény mivoltunk, de a magyar anyanyelvünk és kultúránk is”. Közös küldetésüknek nevezte, hogy Krisztust hirdessék mindenkinek. Victor Opaschi, a román kormány vallásügyi államtitkára beszédében azt emelte ki, hogy ugyan az ortodox hívek nagy többséget alkotnak az országban, a kormány nem tesz különbséget a többségi és kisebbségi felekezetek között, és szigorúan tiszteletben tartja azok autonómiáját.

Kerekes László szentszéki tanácsos 2004 óta mostanig a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébánia plébánosa volt. 1968-ban született Kézdivásárhelyen, tanulmányait Gelencén kezdte, Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte be 1992-ben. 1993 májusában szentelték pappá a gelencei Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai Szent Pál Egyetemen. Huszonhat évnyi papsága alatt sokféle pasztorális feladatkörben szolgált.