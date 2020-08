A kiállítást megnyitja dr. Kinda István néprajzkutató. A látogatás ingyenes. A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A résztvevők számára kézfertőtlenítőt és szájmaszkot biztosítanak. A kötelező távolságtartás miatt a helyek száma korlátozott. A járványügyi előírásoknak minden látogató köteles eleget tenni.

Háromszék és Erdővidék a Kárpát-medencei magyar nyelvterület szintjén is kiemelkedően gazdag élő kézműves-hagyománnyal rendelkezik. Egy évszázad alatt a kézműves-foglalkozások száma felére csökkent, az utóbbi évtizedben eltűnésük felgyorsult. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ több mint egy évtizede támogatja és szervezi a Kovászna megyei népi mesterségek feltárását, megismerését és megismertetését célzó kutatási és dokumentációs projekteket.

A 14 pannóból álló szabadtéri kiállítás célja a Székelyföld területén élő nemzetiségek kulturális identitásának megerősítése mellett tudatosítani a látogatókban e kiveszőfélben levő foglalkozások értékét, gazdagságát. A mesterségekre tagolt pannósorozat csak ízelítőt nyújt a hagyományos székelyföldi népi mesterségek változatos világából. További tájékozódási lehetőség a mesterségek.ro honlapon, amely 46-féle foglalkozást mutat be szakszerűen.

VIRTUÁLIS TÁRLAT. A székelyföldi fotóklubok és alkotók részvételével virtuális tárlattal ünnepelték Sepsiszentgyörgyön az idei Magyar Fotográfia Napját augusztus 29-én. A virtuális tárlaton 50 székelyföldi alkotó több mint 100 fotója tekinthető meg a sepsiszentgyorgy.info/rendezvenyek-2/4205-magyar-fotografia-napja-2020.html linken.

Szabadtéri vetítések

SEPSISZENTGYÖRGYÖN az ’56-os parkban ma 20.30 órától (esőnap: szerda) a 2019-es Boldogságvirág, szeptember 3-án, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: péntek) a 2019-es Seveled című filmet vetítik. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

KOVÁSZNÁN a művelődési ház udvarán szeptember 2-án, szerdán 20 órától (esőnap: csütörtök) Matteo Garrone Dogman – Kutyák királya (cannes-i nemzetközi filmfesztivál, 2018) című filmjét vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. A nézőtér kialakításakor a szervezők a kellő távolságot figyelembe veszik, ugyanakkor mindenkinek kötelező az érvényben lévő biztonsági előírások betar­tása.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház szeptember 3-án, csütörtökön 20 órától a múzeumkertben (esőnap: szeptember 4.) José Rivera Felhőtektonika című darabját játssza (rendező: Bocsárdi László).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Nagyajtán ma 16 órától az unitárius parókia udvarán; Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a KultúrParkban) szeptember 3-án, csütörtökön 17 órától és szeptember 8-án, kedden 17 órától játssza. Az előadást minden 6 év feletti gyermeknek és családtagjaiknak egyaránt ajánlják. Helyfoglalás és további információk a

0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

4. Őrkői Cigánytalálkozó

A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán szeptember 2-án, szerdán 17 órától a 4. Őrkői Cigánytalálkozó hivatalos megnyitóján többek közt élő zenével, rövid kulturális műsorral (roma tánc és vers), ütőhangszeres bemutatóval és dokumentumfilm-vetítéssel várják az érdeklődőket.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön szerdán 9–12 óráig az Oltmező úton, a Bogyó cégnél, a szociális tömbházaknál, a régi korcsolyapálya környékén és az Olt utcai 1-es és 2-es tömbházban szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Hidvégen és Nyáraspatakon, szerdán Bölönben és Bölönpatakon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtár­termébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet. A teljes diszkréció garantált.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Te­lefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észre­vételek jelezhetők hétöznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.