Véget ért a kisvárdai színházi fesztivál

Munkás hónap a mindennapi ember számára augusztus is. Az az új kenyér ünnepe ebben az esztendőben az aratás végét jelentette, de a mező tele van bőséggel: még zöld a kukorica, a krumpli a földben van, a répafélék, a cékla és a konyhakerti gyökérnövények egy része az esőt várja, hasonlóképpen a sarjú is. Az elégedetlenséget váltsa fel a nyugalom – mondták a málnási gazdák, az időjárás okozta bajok régen is a mezei munka nyavalyái voltak. „Minden jóért mi az ünnepeken adunk hálát. Még frissek a Szent István-napi virágok Újfaluban, s nálunk még két ünnep lesz: Kisboldogasszony szeptember 8-án Zalánpatakon, templombúcsú Málnáson Szent Mihály tiszteletére.”