A vásár a romániai, magyarországi, csehországi, ausztriai és németországi régiséggyűjtők fontos beszerzőhelye, de a régiségek mellett szinte bármit meg lehet találni az alkalmi eladók kínálatában. A vásárt az elmúlt években több mint ötvenezren látogatták meg. (MTI)

A NYÁR MÉG MARAD. Kánikulára vonatkozó első fokú riasztást adott ki tegnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés az ország déli, keleti és helyenként a nyugati és középső régióiban is érvényes. Ugyanakkor légköri instabi­litásra vonatkozó első fokú figyelmeztetést is kiadtak Románia nyugati, északnyugati és lokálisan a középső régióira. Ez utóbbi ma hajnali 3 és 23 óra között lesz érvényes. Az OMSZ szerint, amióta méréseket végeznek, nem volt ilyen magas az éves átlaghőmérséklet, mint

idén. (Agerpres)

OKOSAT IS DÖNT A KORMÁNY. Kibővítette tegnap a kabinet azon befizetési kategóriák körét, amelyeket online lehet teljesíteni: ezután elektronikus úton is be lehet fizetni az útlevél és a gépjárművezetői jogosítvány ellenértékét. A kormány határozatot fogadott el a zilahi körgyűrű és a temesvári nemzetközi repülőtér utastermináljának megépítéséről is. (Agerpres)

DISZKÓLÁZ. Egyeseknek nem volt türelmük kivárni a vendéglátósokat érintő lazítást: a Kolozs megyei Erdőfeleken akkora bulit csaptak a helyi diszkóban szombaton, mint a járvány előtti régi szép időkben. Pedig tudták nagyon jól, hogy a hatályos törvények alapján ezt nagyon nem szabad, ráadásul legalább százan rázták a ráznivalójukat – egyesek az asztal tetején –, de hát a rendőrségnek nem lesz nehéz dolga, mivel elég sok felvétel felkerült a világhálóra. A hajnali négyig tartó buli szervezőit már be is azonosították, de az sem kizárt, hogy a résztvevőket is megkeresik egy-egy büntetőcédulával. Egyébként volt már példa hasonló illegális bulikra, legutóbb egy jászvásári klubban táncikáltak több százan egy manelista koncertjén, de volt olyan is, hogy Olt megyében szétbírságolták a násznépet, miután felkerült egypár felvétel az internetre egy törvénytelen keretek között megtartott lagziról. (Főtér)