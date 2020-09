Több határátkelőhely

Nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit) a Pete–Csengersima, Érmihályfalva–Nyírábrány, Bors–Ártánd, Gyulavarsánd–Gyula, Tornya–Battonya, Nagylak, Nagylak2–Csanádpalota autópálya-átkelőnél bonyolítható le, a Csalános–Vállaj határátkelőhelynél csak nemzetközi személyforgalom, Kürtös–Lőkösháza a vasúti forgalom számára használható, Nagycsanád–Kiszombor és Nagyszalonta–Méhkerék a határon túl dolgozó munkavállalók számára is használható, míg Székelyhíd–Létavértes minden típusú forgalom számára igénybe vehető. A nemzetközi teherforgalom számára nem vezettek be korlátozásokat, az a korábbi feltételek mellett működik továbbra is. A két miniszter megegyezett abban is, hogy a lehető legrövidebb időn belül működésbe helyezik a második borsi határátkelőhelyet, amelyet szeptember 4-én adnak át.