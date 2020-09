Fiatalokkal frissítenék a sepsiszentgyörgyi tanácsot

Négy tanácstagjelöltjét mutatta be nemrég a sepsiszentgyörgyi RMDSZ, közülük ketten újonnan vetnék be magukat az önkormányzati munkába. Antal Árpád polgármester a városi RMDSZ elnökeként is elmondta: mindig fontosnak tartotta a szövetség ifjúsági szervezeteiben eredményesen tevékenykedő fiatalok bevonását, de kívülről is szívesen erősítenek, amivel azt üzenik, hogy a sepsiszentgyörgyi RMDSZ mindenki számára nyitott.

A városi tanács jelöltlistájának újoncai a politikában is azok: Sipos Dóra Viola fesztiválszervező az idén állt be az RMDSZ-be, de egyetemistaként évekig a Kolozsvári Magyar Diákszövetség vezetőtanácsi tagja volt, szülővárosába hazatérve pedig a fiatalok számára akar – az őket érdeklő rendezvényeken kívül – kapcsolattartó és tájékoztató felületeket létrehozni. Az itt élő és a másutt tanuló vagy dolgozó ifjúság ötleteit is felhasználva szeretné vonzóvá tenni a várost számukra, ugyanakkor egy helyre gyűjtené össze azokat az információkat, amelyek a hazatelepedést segítik: a munkahely­kínálatot, lakhatási és karrierépítési lehetőségeket (utóbbiakat szakmai képzésekkel is segítené), a pályázatok és támogatások rendszerét, mert ezek jelenleg csak szétszórtan lelhetőek fel. Ez lenne az ifjúsági platform, amely mellett egy ifjúsági fórumot is létrehozna, ahol a diákszervezetek közösen beszélnék meg a projektjeiket, elképzeléseiket. Mindehhez kellene egy ifjúsági tér is, ahol az idősebb generációk zavarása nélkül lehet tevékenykedni, koncerten, képzésen, kávézáson vagy függőágyas pihenésen részt venni. Az ifjúságért legjobban az ifjúsággal lehet együtt dolgozni – jelentette ki Sipos Dóra, aki szerint így lehet átadni azt az érzést, hogy Sepsiszentgyörgy jó város felnőni, tanulni, visszatérni.

Jakab István Barna repülőmérnök, a térség jelenleg talán legfontosabb beruházásának, a vidombáki repülőtér építésének projektmenedzsere bukaresti és hollandiai évek után telepedett haza, jelenleg Sepsiszentgyörgyről ingázik brassói munkahelyére. Tavaly lépett be az RMDSZ-be, és úgy érzi, a közigazgatásban szerzett tapasztalatával (a vidombáki repülőteret Brassó Megye Tanácsa építi) segíteni tudja Sepsiszentgyörgyöt is különböző terveinek megvalósításában, hogy valóban Székelyföld szíve legyen. Azt szeretné, ha európai fővárosokhoz lehetne hasonlítani Háromszék központját: „az ambíciónk legyen nagy” – jelentette ki. Elmondta, látott jót is, rosszat is Nyugaton vagy nagyobb városokban, és a jót kívánja meghonosítani: a megfelelő úthálózat kiépítését, kiemelten a bicikliutakat, még legalább egy Erzsébet park méretű zöldövezet létrehozását, valamint a szak­oktatás helyi igényekhez való igazítását, mert ha van mihez kezdeni itthon és jó a fizetés, a fiatalok nem keresik máshol a megélhetést. Beszélt a vidombáki repülőtérről is, amely 2021 végére lesz üzemképes, és már több légitársaság is érdeklődik iránta, s azt is elmondta: Sepsiszentgyörgynek gyorsforgalmi utak kellenek, hogy a reptér könnyen elérhető legyen (Antal Árpád szerint 25 perc a cél). A szépmezői repülőtérre (aminek ötlete akkor merült fel, amikor a vidombákié bizonytalanná vált) tehát nem lesz szükség, de egy kis sportrepülőbázist, hobbipilóta-képzést és a kiszolgáló műhelyeket felölelő komplexum építését már érdemes megfontolni, mert ez jelenleg hiányzik Romániában, és a szakemberek zömét akár a Puskás Tivadar-líceumban is ki lehetne ehhez képezni. Jakab Barna úgy véli, a 300 ezres lakosságú Brassó közelsége gazdasági előnyt is jelenthet, amit a sepsiszentgyörgyiek okosan kiaknázhatnak.

Ambrus Zsombor már négy éve tagja a sepsiszentgyörgyi helyi tanácsnak, ez idő alatt volt a jogi szakbizottság elnöke is, lévén foglalkozására nézve jogász (nemzetközi és európai üzleti jogi diplomával), ami mellett fordítóként és tolmácsként is dolgozik, továbbá ő a Pro Economica Alapítvány sepsiszentgyörgyi irodavezetője is. Korábban az RMDSZ-közeli ifjúsági szervezeteket tömörítő MIÉRT alelnöke volt, és Winkler Gyula erdélyi EP-képviselő brüsszeli irodájában dolgozott. Elmondása szerint szívesen segít a túlburjánzó román jogrendszer értelmezésében, a következő mandátumában pedig a digitalizálás, a hatékony, ügyfélbarát online ügyintézés életbe léptetését kívánja előmozdítani.

Ezen Tóth-Birtan Csaba alpolgármester – aki Antal Árpád szerint a fiatalok lendületét és kreativitását ötvözi az idősebbek tapasztalatával és bölcsességével, és korábban az ő irányítása alatt vált a Tega országos szinten is élvonalbeli vállalattá a szelektív gyűjtés és a köztisztaság területén – már dolgozik is. Elmondása szerint az elmúlt időben feltérképezték az önkormányzati folyamatokat és eljárásokat, és az derült ki, hogy ezek alig egynegyede volt papírra vetve, egy másik negyede vázlatosan volt szabályozva, fele pedig sehogy, azaz csak a megszokás alapján működött. Most, hogy megvan a térkép, ezeket az eljárásokat elemezni fogják, és ahol lehet, optimizálnak, a cél az, hogy ügyfélközpontúvá és gazdaságilag is hatékonyabbá váljon a városháza működése. Erre pályáztak, és ahogy tudni lehet, hogy mire van szükség, elindítják a közbeszerzést azokra az eszközökre, amelyek az ügyintézést korszerűsítik és felgyorsítják. A projekt eredményeképpen a polgármesteri hivatal könnyen és digitális módon is elérhető lesz, s remélhetőleg az ügyfelek is elégedettebbek lesznek az önkormányzat szolgáltatásaival.

A digitalizálás a következő években prioritás lesz – ígérte Antal Árpád is, aki szerint a járvány máris sok mindenre megtanított minket, és felgyorsított néhány folyamatot, de így is sok a teendő, amíg valóban korszerű, a lakosság igényeinek leginkább megfelelő módon működhet az önkormányzat.