Kinti és benti színházi előadások is lesznek

„Készen állunk a nyitásra, több új előadás is rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy azonnal fogadni tudjuk a közönséget a színházban, de a szeptemberi műsort a korábbi lehetőségek függvényében hirdettük meg” – nyilatkozta lapunknak Bocsárdi László, a Tamási Áron Színház igazgatója.

Jelenleg is egy olyan produkció próbafolyamata zajlik, melynek a bemutatóját a KultúrParkba tervezték – mondta Bocsárdi László–, de így, hogy beltéren is játszhatnak, új helyzet állt elő, és épp ezekben a napokban egyeztetnek arról, hogy ragaszkodjanak eredeti elképzeléseikhez, vagy inkább térjenek vissza a saját termekbe, ahol a körülmények és a technikai felszereltség sokkal jobb feltételeket biztosít az elő­adás létrehozásához és bemutatójához. Mindenképpen olyanra tervezték ezt az előadást, hogy ha majd bent is játszhatnak, egyszerű legyen az átállás. „Az új járványügyi intézkedések értelmében elképzelhető, hogy módosítjuk a terveinket, alkalmazkodni szeretnénk a lehetőségekhez” – mondta Bocsárdi, akit telefonon kerestünk meg ez ügyben.

Anna Maria Popa, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház igazgatója lapunknak kifejtette: egyelőre nem fognak beltéri előadásokat tartani, aminek több oka is van. Egyrészt, ha papíron engedélyezték is ezt, több intézkedést is be kell vezetni annak érdekében, hogy mindez biztonságosan történhessen, aminek lesz egy bizonyos kifutási ideje, ezenkívül szeptemberre egy nagyon izgalmas rendezvénysorozatot terveztek már be, melynek szeretnének a végére járni. A projekt Sepsiszentgyörgy több kulturális intézményének részvételével valósul meg az árkosi Szentkereszty-kastély udvarán Floating Cinema & Theater (Úszó mozi és színház) néven. A kezdeményező Jankovich-Bésán Elemér, a Szentkereszty-kastély jelenlegi tulajdonosa, aki az Andrei Mureșanu Színház vezetőjével szeretné újra bevonni a szentgyörgyiek által jól ismert helyszínt a város kulturális körforgásába. Az árkosi kastély taván tíz kétszemélyes csónakot helyeznek el, a csónakokban lévő 20 hely mellett pedig a tó partján is kialakítanak egy 30 személyes nézőteret. A tó közepén található szigeten lesz kialakítva a színpad, ugyanitt egy mozivásznat is felállítanak.

A projektben részt vevő intézmények: az Andrei Mureșanu Színház, a Tamási Áron Színház, az M Studio Mozgásszínház, a Cimborák Bábszínház, valamint a Művész mozi a Kónya Ádám Művelődési Ház által. Az előadások és a filmvetítések idején a kastélypark nem látogatható, ezért a szervezők arra kérik azokat, akik szeretnék megtekinteni a parkot, hogy a rendezvények előtt egy órával érkezzenek. A park látogatása az előadások után is lehetséges. Az előadások 19 és 21 órától kezdődnek, a gyerekelőadások kivételével, amelyek kezdési időpontja 11 és 17 óra. A hét éven aluli gyermekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba, és kötelezően mentőmellényt kell viselniük. Kedvező időjárás esetén a pénteki napok a színházi előadásoknak, a vasárnapok a filmvetítéseknek vannak fenntartva. Ha esik az eső, a következő napra halasztják az előadást. A teljes program szabadtéri jellegű, és legtöbb 50 fő részvételével zajlik, akiknek be kell tartaniuk az egymás közötti másfél méteres távolságot és mindenkinek maszkot kell viselnie. A szigeten bemutatott előadásokra és filmekre a jegyeket online árusítják a kulturális intézmények jegykiadó rendszereiben – számolt be lapunknak terveikről Anna Maria Popa.

Márton Imola, az M Studio Mozgásszínház vezetője örömét fejezte ki, hogy ismét megnyithatják kapuikat a közönség előtt, de elmondta, szeptemberben még szabadtéren játsszák a Pyro című előadásukat, amellyel több kiszállást is megszerveztek már Árkoson kívül Kovásznára és Kolozs megyében is több helyszínre. Október elején a Danse Noir, a Sírunk-nevetünk és a Lift című előadásaikat tervezik felújítani, október közepén pedig elkezdenek próbálni egy új előadást Andrea Gavriliu rendezésében, melynek november közepén lesz a bemutatója. Ezután a Variations: No.1 és a To_R című előadásokat is szeretnék újra műsorra tűzni. A társulatvezető emlékeztetett, hogy a járványhelyzet kitörésekor készült el a #partyallinclusive című legújabb produkciójuk, de mivel ez egy interaktív előadás, amelyben a nézőkhöz is hozzáérnek a színészek, ebben az évben biztosan nem tudják bemutatni.

„Mi várjuk egyelőre a pontos módszertanát a benti játéklehetőségnek, mert úgy gondolom, hogy szervezett gyermekközönségnek továbbra sem játszhatunk” – mondta lapunknak Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház művészeti vezetője, hozzátéve, hogy szeptemberi műsoruk egyelőre nem változik, ezután is szabadtéri helyszíneken lépnek fel. További terveikről is mesélt, kifejtette, hogy gyermekeknek és felnőtteknek szóló új előadások is kilátásban vannak, amelyeket egy kirakatban szeretnének játszani, ezzel mintegy reflektálva az elmúlt időszak történéseire. A bábszínház helyzete amiatt is abszurd, tette hozzá, mert az ő közönségük egy része öt éven aluliakból áll, akiknek nem kötelező a maszk használata.