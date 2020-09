Fődíj az erdőfülei filmkészítőknek

Újabb elismerést hozott az erdőfülei Emlékgyár filmkészítőinek az Erdővidék 100 arca nevet viselő rövidfilmsorozat: a 102 éves Kolumbán Juliska néniről szóló résszel a Kulturális Filmek Fesztiváljának fődíját nyerték el. A Szőcs Szilárd, Deák András és Szőcs Edit alkotta csapat az elismerés mellé járó jelentősebb pénzdíj nagy részét az elkezdett munka folytatására fordítja, de arra is készülnek, hogy az alkotásuk középpontjában álló idős hölgyet valamivel meglepjék – az ő derűjének és kisugárzásának köszönhető a film páratlan sikere. Az Emlékgyár nemrég a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás Napja és a Trianon 100. évfordulója alkalmából fiatalok számára meghirdetett, Milyen jó, hogy itt vagyunk című videópályázaton is első díjat nyert a filmmel.

Az erdővidéki fiatalok nem ismerték az immár hatodik alkalommal megszervezett filmfesztivált, de a filmjükre felfigyelt a hírTV egy dolgozója, aki bátorította, vegyenek részt azon. Mivel úgy érezték, megfelelnek a feltételeknek – a szervezők olyan alkotásokat vártak, amelyek segítenek megérteni a helyi magyar kultúra, azon belül is a hagyományok és a táji értékek szerepét a magyar kultúrában, felhívják az emberek figyelmét ezekre és a kulturális hagyományok megőrzésének fontosságára –, három filmjükkel is beneveztek. Az Erdőfülében, Magyarországon 1918-ban született Juliska néniről forgatott film mellett a Csűrdöngölő Erdőfülében című videójukkal, amelyben a Dobó néptánccsoport közreműködésével egy ma már nem élő népszokást elevenítettek fel újra, valamint a közel ötperces, Varga Géza pékmestert és munkáját bemutató Pityókás házikenyér készítése nevű felvételükkel szálltak versenybe.

„Több meglepetés is ért bennünket. Előbb azért, mert mindhárom filmünket beválogatták a legjobb húszba, aztán meg azért, mert a Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész által elnökölt zsűri nekünk ítélte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által felajánlott fődíjat. Őszintén mondom, nem is reménykedtünk abban, hiszen mi, bárhogy is igyekezzünk, mégsem vagyunk profik; úgy véltük, mivel a közösségi oldalon már kétmillió megtekintés felett jár a filmünk, valami külön- vagy közönségdíjat nyerhetünk el. Jól fog a pénzdíj, de valójában nem is annak az értéke a fontos számunkra, hanem az, hogy megerősít a hitünkben, hogy az Erdővidék 100 arca sorozatunkkal jó úton járunk, az abba fektetett munkánk nem hiábavaló, és általa sokaknak okozunk örömet” – nyilatkozta Szőcs Szilárd.