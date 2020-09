Püspöki szentmise a szülőfaluban

A csíksomlyói kegytemplomban szombaton szentelték a Gyulafehérvári Egyházmegye segédpüspökévé dr. Kerekes Lászlót, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templom volt plébánosát, aki Bereczi István gelencei plébános felkérésére másnap szülőfalujában, a Szent Imre-templomban ünnepélyes főpásztori szentmisét, primiciát mutatott be a kézdi-orbaiszéki római katolikus papság koncelebrálásával.

A főpásztori szentmisén nemcsak a gelencei hívek vettek részt nagy számban, hanem a környékbeliek, illetve a helybeli Nagyboldogasszony és a kézdivásárhelyi Gábor Áron Cserkészcsapat számos tagja is jelen volt. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy Gelencéről kilenc római katolikus pap származik, és most már segédpüspökkel is rendelkezik az egyházközség. A Gelencéről származó papok a csíksomlyói püspökké szentelést követően köszöntötték az új főpásztort, és egy, a szülőfaluja műemlék templomát ábrázoló festménnyel lepték meg.