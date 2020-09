Hamarosan Barót sajtot vásárolhatunk

Neve alapján még csak felső-háromszékinek mondható a Kézdi Lacto Coop tejszövetkezet, ám az erdővidéki közbirtokosságok és gazdaszervezetek csatlakozását követően már megyeinek is kikiáltható lesz – hangzott el hétfő délután Baróton az együttműködési megállapodás aláírását megelőző beszélgetésen. Fejér László Ödön szenátor, az összefogás indítványozója azt ígérte, miután a kézdivásárhelyi ipari parkban elindul a pályázati pénzből kialakított tejfeldolgozó, el lehet kezdeni gondolkodni azon is, hogy Erdővidék melyik szögletében hozzák létre a szövetkezet új telephelyét. Az eseményen bemutatták a tejszövetkezet új, az év végétől kereskedelembe kerülő Barót sajtját.

A Party Pub emeleti termében házigazdaként Lázár-Kiss Barna András baróti polgármester hangsúlyozta az összefogás fontosságát: gazdasági életünk, sorsunk irányítását ne multinacionális vállalatokra bízzuk, hanem vegyük saját kezünkbe. Ha közösen cselekszünk, biztosított lesz a holnap kenyere, és a régió hírneve tovább öregbedik. Az elöljáró biztosította a jelenlevőket, hogy a város kész a kezdeményezés élére állni és azt kiemelten támogatni.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök emlékeztette a jelenlevőket, milyen sok volt a kétkedő, amikor a Kézdi Lacto Coop tejszövetkezet létrehozását tervezték – nem lett igazuk, mára a Kézdi termékeket sokan keresik, és sok tekintetben piacvezetőnek is mondható. A tanácselnök volt az, aki bemutatta a tejszövetkezet új termékét, a Barót sajtot.

Fejér László Ödön szenátor a két, összesen hárommillió euró értékű pályázatból megvalósuló beruházásról szólva úgy fogalmazott: az elkövetkező hónapokban lebonyolítják a közbeszerzést, és felszerelik az ipari parkban rendelkezésükre álló épületet, tavasszal pedig már napi harmincezer liter tejet feldolgozva gyárthatnak. Követendő példának a dél-tiroli mintát tekintik, ahol a tagok döntése és érdeke az elsődleges. „A tagoknak egy kötelezettségük lesz: jó minőségű alapanyagot adni, hogy abból jó minőségű, mindenhol elismert terméket lehessen előállítani” – mondotta a tejszövetkezet kiépítésében szerepet vállaló szenátor.

Nagy József, a megyei tanács volt alelnöke emlékeztette a jelenlevőket: öt éve felmerült már egy erdővidéki tejszövetkezet létrehozása, ezért kiváltképp szurkol, hogy most létrejöjjön. Sajnálatát fejezte ki, hogy annak idején, amikor „a várost egy független polgármester vezette”, a Tyrom tejfeldolgozó elment Barótról, mert nem kapta meg a kért támogatást – ez olyan érvágás volt, amit ma is éreznek a helyi tejtermelők – mondotta. Azt is javasolta, hogy a Lacto Coop vegye fel a kapcsolatot a Barót testvérvárosa, Szarvas területén működő tejfeldolgozóval, mert minden bizonnyal megértésre és segítségre számíthatnak az anyaországi vállalattól. Nagy József kérdésére, hogy ugye nem csak – mint bármilyen multinaconális cég – elviszik a tejet, hanem előbb-utóbb helyi beruházást is végrehajtanak, Fejér László Ödön adott választ: nem kérdés, hogy néhány éven belül Erdővidéken is gyárat kell létrehozni. „Erdővidéken akár napi százezer liter tej is begyűjthető, annyit pedig egészen biztosan nem tudunk új telephelyünkön feldolgozni, ezért itt fogunk építkezni. Szívesen vesszük, ha valamelyik közbirtokosság a célnak megfelelő épületet vagy telket tud felajánlani” – mondotta.

A két erdővidéki közbirtokossági unió vezetője, a vargyasi Farkas Sándor és a nagybaconi Bocskor László az összefogásban rejlő lehetőségről beszélt, és biztosították a felső-háromszékieket: tagjaikat arra fogják buzdítani, lépjenek be a szövetségbe, vállaljanak részt annak sikerességében.