A rendezvénysorozat e heti programja: pénteken 17 órától (esőnap: szombat, 11 óra) a Cimborák Bábszínház A buták versenye című előadása; vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 7., hétfő, 21 óra) a Művész mozi szervezésében a Babyteeth című ausztrál vígjátékot, a 2019-es TIFF közönségdíjas filmjét vetítik.

Minden előadás és filmvetítés, az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően, korlátozott létszámban látogatható: 20 helyet biztosítanak csónakokban, illetve 30 ülőhelyet a tó partján. Egy csónak terhelhetősége 160 kg, és legtöbb két személy ülhet egyben. Hét éven aluli gyermekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba, és kötelezően mentőmellényt kell viselniük. Kérik a nézőket, hogy az eseményre kényelmes, meleg öltözetben érkezzenek, a felfújható csónakokba csak sportcipőben szabad beszállni. Mivel a programok nagy része este kezdődik, ajánlatos felöltözni. Előadások alatt védőmaszkot kell viselni.

A programokra járatok közlekednek Sepsiszentgyörgy és Árkos között, ezek a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor indulnak, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej). A jegyértékesítés online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház csütörtökön 20 órától a múzeumkertben (esőnap: szeptember 4.) José Rivera: Felhőtektonika című darabját játssza (rendező: Bocsárdi László).

Kiállítás

KETTŐS KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban szeptember 4-én, pénteken 18 órától megnyitják Bencsik János és Mattis-Teutsch Waldemar képzőművészek kiállítását. A megnyitót az épület mögötti udvaron tartják. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. Bencsik János kiállítását Dimény András grafikus, Mattis-Teutsch Waldemar kiállítását Ziegler Ágnes művészettörténész nyitja meg. A kiállítások megtekinthetőek október 2-áig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Zene

BEMUTATKOZIK A FILLHARMONI. A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban a szeptemberre tervezett koncertek sorát pénteken 18 órától a FillHarMoni zenekar indítja. Az akusztikus projekt először lép közönség elé. A zenekar alapítói, Opra Mónika szólista és Kertész János billentyűs a zenekar többi tagjával: Kertész Hubával (akusztikus gitár), Tóth-Györgybíró Aporral (cselló) és Ráduly Zsófiával (hegedű) változatos repertoárt hoztak létre. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott. Jegyár: 5 és 10 lej, kaphatók elővételben a városi kulturális szervezőirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a KultúrParkban) szeptember 3-án, csütörtökön 17 órától és szeptember 8-án, kedden 17 órától játssza. Az előadást minden 6 év feletti gyermeknek és családtagjaiknak egyaránt ajánlják. Helyfoglalás és további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

4. Őrkői Cigánytalálkozó

A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán ma 17 órától a 4. Őrkői Cigánytalálkozó hivatalos megnyitóján többek közt élő zenével, rövid kulturális műsorral, ütőhangszeres bemutatóval és dokumentumfilm-vetítéssel várják az érdeklődőket.

Szabadtéri vetítések

KOVÁSZNÁN a művelődési ház udvarán ma 20 órától (esőnap: csütörtök) Matteo Garrone: Dogman – Kutyák királya (cannes-i nemzetközi filmfesztivál 2018) című filmjét vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN az ’56-os parkban csütörtökön 20.30-tól (esőnap: péntek) a 2019-es Seveled című filmet vetítik. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani.

Hitvilág

Szeptember 3-án, csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom felszentelésének ünnepén és örökös szentségimádási napján szentmisék 7.30 és 18 órától lesznek. Reggel 8 órakor kiteszik az Oltáriszentséget imádásra. A szentségimádás programja a lelkiségi csoportokkal: 8–9 óráig közös imaóra, 9–10 óráig Pro Vita Hominis, 10–11 óráig Rózsafüzér-csoportok, 11–12 óráig Ferences Világi Rend, 12–13 óráig Hit és Fény, 13–14 óráig Élet a Lélekben, 14–15 óráig Fokolár közösség, 15–16 óráig Háló közösség, 16–17 óráig ifjúság, hittanos gyermekek, 17–18 óráig közös imaóra.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától szentmise Szentjobbról, 8.50-től a hét plébániáját Gábor Anna mutatja be, 9 órától Görgényi Tünde stúdió­vezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 10.30-tól Kapcsoljuk Rómát! – általános pápai audiencia, 12.15-től Déli magazin.

Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–12 óráig az Oltmező úton, a Bogyó cégnél, a szociális tömbházaknál, a régi korcsolya­pálya környékén és az Olt utcai 1-es és 2-es tömbházban szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bölönben és Bölönpatakon, csütörtökön Nagyajtán és Középajtán szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes­üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Eegyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének irodáját hétfőn, szerdán és pénteken 10–12 óráig kereshetik fel azok, akik a 2020/130-as törvény alapján kárpótlást igényelnek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ügyfélfogadás

A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja szeptember elsejétől: a nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumokat hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30-ig fogadják; a temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig lehetséges; kezelési jegyeket igényelni és átvenni hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig lehet.