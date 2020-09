Az elöljáró reméli, hogy a következő két hétben nem ugrik meg jelentősen a fertőzöttség, és a „zöld” forgatókönyv szerint indulhat az oktatás – teljes iskolai jelenléttel, de a távolságtartási és fertőtlenítési szabályok betartásával –, ugyanakkor azzal is számolnak, hogy fertőzés esetén egy-egy osztály vagy akár egy egész iskola is kéthetes otthonmaradásra kényszerülhet. Épp ezért a tanintézmények nem csupán tisztító- és fertőtlenítőszereket és más hasonlókat vásárolhatnak a számukra megszavazott pénzből, hanem egyszemélyes padokat a diákok számára, vagy akár táblagépeket, számítógépeket a diákoknak és a tanároknak is. Azt minden iskola maga dönti el, hogy mire van szüksége, és minden tanár maga választja ki, hogy milyen laptop vásárlásához kéri az 1500 lejes támogatást. Erre a célra egyébként 1,2 millió lejes keretet különítettek el, a kéréseket pedig beérkezési sorrendben teljesítik. Antal Árpád szerint azért kell biztosítani a tanárok eszközeit is, mert az oktatás közszolgáltatás, ez a módszer pedig hatékonyabb és gyorsabb, mint egy központosított közbeszerzési eljárás, ami, lehet, kicsit olcsóbb, de sokkal időigényesebb, és gyakorta okoz elégedetlenséget.

A polgármester a szülők felelősségéről is beszélt, akik korlátozhatják, hogy gyermekeik mennyi időt tölthetnek a táblagépek előtt és milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá. Mivel erre nincs mindenki felkészülve, azt is meg lehet fontolni, hogy az iskolák eleve szűrőprogramokkal felszerelt eszközöket adjanak a gyermekek kezébe. Nagyon sok a még megválaszolatlan kérdés (például a veszélyeztetett tanárok jogaival kapcsolatban is), és bárhogyan igyekeznek felkészülni, valószínűleg lesznek előre nem látható helyzetek is, amelyeket nagyon gyorsan meg kell majd oldani – tette hozzá. A maga részéről bízik abban, hogy Sepsiszentgyörgy nem éri el a „sárga határt”, de ehhez mindenkinek oda kell figyelnie a magatartására, mert ez rajtunk is múlik. A polgármester leszögezte: mindannyiunk érdeke, hogy a gyermekek iskolába járjanak.