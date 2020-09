A jelöltállítás során az volt a cél, hogy választási lehetőséget teremtsenek, olyan helyeken indítanak jelölteket, ahol vagy ők, vagy a település lakói ennek szükségét érezték, illetve megfelelő embereket találtak – magyarázta Bálint József. A 16 polgármesterjelöltjük közül öten fiatalok vagy nagyon fiatalok (27 és 35 év közöttiek), legtöbben negyvenes éveikben járnak. Néhány településre külön is kitért Bálint József, Nagyborosnyón például figyelembe véve a helyi közösség elvárását, hogy egyetlen magyar polgármesterjelölt induljon a jelenlegi községgazda, Ilie Nicolae ellen, nem indítottak saját színeikben versenyzőt, így Szőcs Levente a képviselőjelölti listát vezeti majd. Bölönben viszont szükségét látják annak, hogy legyen saját jelöltjük, azért is, mert az elmúlt időszakban látták, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség eljárása nyomán több háromszéki polgármestert eltiltottak tisztsége gyakorlásától, és nem szeretnék, ha Bölön is ebbe a helyzetbe kerülne, ráadásul felmérték jelöltjük esélyeit is. Hidvégen az a Horvát Miklós a jelöltjük, aki az utolsó magyar polgármestere volt a falunak, most tehát ott is lesz választási lehetősége a magyarságnak. Bálint József hangsúlyozta: hisznek abban, hogy a tisztességes verseny a fejlődés motorja lehet, éppen ezért úgy vélik, a jelenlegi polgármesterek hitelét rontja, ha kicsinyesen, vagdalkozva viszonyulnak a versenyhez, mint például Kőröspatakon történt.

Arról is szólt, hogy fájó veszteségeik vannak, olyan települések, ahol korábban voltak jelöltjeik, de most nem lesznek, ide sorolta Sepsi­bükszádot, Maksát, Barátost, Kézdiszentléleket. Uzonban, Kökösben, Mikóújfaluban, Bodokon sem lesz jelöltjük, akárcsak Kézdialmáson, ahol nincs szervezetük sem, továbbá Zágonban és Előpatakon, ahol nem akarták rontani a magyar versenyzők esélyeit.