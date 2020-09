A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a szakképzetlenek számára szervezett hétfői írásbelin ketten hiányoztak, a kilencven leadott dolgozatból háromra nem adták meg az ötös átmenőt, kilencest, illetve ennél nagyobb jegyet tizenketten kaptak, egyetlen tízest sem jegyeztek. Szakképzetlennek számít az is, aki bár egyetemet végzett, nem tanult pedagógiát, és utólag kell bizonyítania ebbéli felkészültségét. Kedden azok vizsgáztak, akik a saját szakterületükön szeretnének elhelyezkedni, egy jelölt hiányzott, egy dolgozatot érvénytelenítettek, hárman buktak, ötvenketten érték el az ötös átmenőt, de itt is sok volt az ötös, hatos közeli alacsony jegy.

A megye egyetlen vizsgáztatóközpontjában, a Nicolae Colan Általános Iskolában közel száz pedagógus vett részt a vizsga lebonyolításában felvigyázóként, bizottsági tagként, javítóként, utóbbiak még a megóvott dolgozatok újraértékelését is elvégzik, ez idő alatt minden óvintézkedést betartottak/betartanak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Szőcs Emese, a házigazda iskola igazgatója lapunknak elmondta, a kijelölt tantermeket sikerült biztonságosan előkészíteniük, betartották a vizsgázók közötti kétméteres távolságot, a be- és kimenetelnél is megvoltak a megfelelő útvonalak a távolságtartás vonatkozásában. A jegyükkel elégedetlen vizsgázók ma nyújthatják be a fellebbezéseket, végleges eredményt szeptember 3-án hirdetnek.