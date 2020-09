A balesetben senki nem sérült meg, a 112-t egy járókelő értesítette. Végh Sándor lemondását a prefektúra tegnap egy rövid Facebook-bejegyzésben jelentette be, a balesetről szó sem esik a közleménykében, azt egyelőre csak találgathatni lehet, hogy a vasárnapi incidensnek van-e köze a lépéshez. A rendőrség viszont azt közölte, hogy a balesetező által kilélegzett levegőben literenként 1,5 milligramm alkoholt mutattak ki, s az ügyben bűnvádi eljárást indítanak. Az 55 éves politikus 2012 és 2016 között az RMDSZ szenátora volt, 2017 óta Szilágy megye alprefektusa. (Főtér)

ELÍTÉLTEK IS INDULNAK. A Prahova megyei Şotrile településen a gyermekpornográfiáért elítélt és lemondásra kényszerített expolgármester ismét indul a választásokon, és eléggé nagy az esélye annak, hogy az SZDP hallgatólagos támogatásával újból polgármester lesz. Bogdan Davidescut 2019 novemberében másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert éveken keresztül szexuális viszonyt tartott fenn egy kiskorúval. Amikor az akkor 16 éves, anyagilag kiszolgáltatott lány véget vetett a kapcsolatnak, azzal fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a róla készített pornográf felvételeket. A zsarolás nem vált be, az ügy a bíróságra került, és az ítélet nyomán Davidescu arra kényszerült, hogy lemondjon mandátumáról. Iași megyében, Mogoșești-Siret településen is van egy jelölt, aki pedofíliával kapcsolatos zűrös ügyei ellenére újra indul a helyhatósági választáson. A volt NLP-s polgármestert, Damian Butnariut januárban tanúként hallgatta ki a bíróság, ekkor beismerte, hogy a polgármesteri hivatalban két 17 éves lánnyal szexelt, akiket egy Paşcani környékén működő bűnszervezeten keresztül ismert meg. Mint kiderült, egyikőjüket az iskolából rabolták el néhány órával azelőtt, hogy a polgármester 100 lejért „megvásárolta” volna a kerítőtől, a lány később öngyilkosságot kísérelt meg. A lány elrablóját 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, a polgármester viszont megúszta, mivel csak tanúként hallgatták ki. Butnariu függetlenként jelölteti magát, azonban a sajtó szerint volt pártja támogatását élvezi. (Főtér)

ÁLLATRENDŐRSÉGET HOZNÁNAK LÉTRE. Közvitára bocsátotta a belügyminisztérium azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely értelmében a rendőrség elrendelhetné a bántalmazott állatok állatmenhelyre való költöztetését. A hírt Marcel Vela belügyminiszter jelentette be, aki szerint az állatvédelmi intézmény a Román Rendőrség alárendeltségébe tartozna. Amennyiben a tervezetet megszavazzák és hatályba lép, a megyei tanácsoknak kötelességük lesz állandó állatmenhelyeket biztosítani. Ezek lehetnek intézményes jellegűek, de létre lehet hozni állatkertek keretében, illetve állatvédő személyek bevonásával is. Az állat tulajdonosa a közigazgatási bíróságon fellebbezhet a hatósági intéz­kedés ellen. A miniszter közölte: a jogszabálytervezet feljogosítaná a rendőröket, hogy amennyiben információik szerint valahol veszélyben levő állat van, az illető ingatlan vagy terület tulajdonosának engedélye nélkül is behatoljanak oda, ahol az állat található. A rendőri akcióról fotó- vagy videofelvétel készíthető a tulajdonos beleegyezése nélkül is – tette hozzá Vela. (Agerpres)