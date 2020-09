Elfoglalták az egyetemet a diákok

A Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) tegnaptól fenntartó alapítvány kuratóriumának lemondását követelik azok a hallgatók, akik hétfő éjjel elfoglalták az intézményt Budapesten. Az SZFE fenntartója szeptember 1-jétől a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a kuratórium elnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Az SZFE vezetősége és a szenátus is lemondott tisztségéről.

A diákok kedd délután tették közzé nyilatkozatukat a közösségi médiában is közvetített sajtótájékoztatón. Felidézték, hogy az egyetemet hétfőn éjfélkor elfoglalták, majd megkezdték a közös gondolkodást az egyetem jövőjéről, és arról, hogy milyen képzésben szeretnének részt venni. Az intézménybe csak „az egyetem polgárait” engedik be. A hallgatók elutasítják az SZFE modellváltásáról szóló törvényt a jelenlegi formájában, akárcsak a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjait és kinevezésük módját. Elutasítják az új fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat, és elutasítanak „bármilyen, önkényesen kinevezett új vezetőséget”. A diákok közlésük szerint követelik egyebek mellett a szená­tus jogköreinek visszaállítását, és azt is, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából.

A diákok akcióját megelőzően lemondtak az SZFE vezetői és szenátusa, mivel szerintük az intézmény fenntartását tegnaptól aátvevő alapítvány „minden alapvető jogkörétől megfosztotta” az intézményt – közölték az SZFE rektorhelyettesei az egyetem hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Az SZFE távozó vezetői mindaddig nem vállalnak az egyetemen vezetői feladatokat, ameddig annak önrendelkezése helyre nem áll.

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetőinek lemondását – közölte az alapítvány kuratóriuma tegnap. Szerintük ezzel a lépéssel az egyetem vezetői cserben hagyták a hallgatóikat és a munkatársaikat. Mint írják, az egyetem vezetőinek biztosítaniuk kell az oktatás megkezdését, az épületek, az infrastruktúra biztonságos működését és – különösen a jelenlegi járványhelyzetben – a hallgatók és a dolgozók egészségét. A közlemény kitér arra is, hogy az SZFE Alaptörvényben biztosított autonómiája nem sérült.