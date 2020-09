Háromszéken nő az új esetek száma

Országos szinten az előző heti átlaghoz képest kicsit visszaesett az új esetek száma, a kedd délelőtt – szerda délelőtti időszakban 1298 újabb Covid 19-fertőzöttet azonosítottak, olyan körülmények között, hogy az átlagnál valamivel több, 26 543 tesztet végeztek el az említett időszakban. Ezzel mostanára megközelített a 90 ezret a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. Az egy nap alatt gyógyultak száma kevesebb mint fele a tegnapi jelentésben szereplő adatokhoz képest (585 felépülthöz képest 247), tíz napi tünetmentesség után újabb 217 páciens hagyta el a kórházat. A kedd délelőtt – szerda délelőtti időszakban 675 esetben született másodszor is pozitív teszteredmény, két esetben Kovászna megyében. Az elhalálozottak tegnapi rekordja után visszaesett az áldozatok száma 60-ról 40-re, a szakintézményekben ápoltak száma is csökkent (7164-ről 7147-re), és az intenzív osztályon kezelt súlyos betegeké is visszaesett 522-ről 519-re.