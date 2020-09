Floating Cinema & Theater

Pénteken rajtol Floating Cinema & Theater néven egy új és merész kulturális projekt gróf Jankovich-Bésán Elemér, az árkosi Szentkereszty-kastély tulajdonosa és Anna Maria Popa, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója kezdeményezésében. A rendezvénysorozat célja: az árkosi Szentkereszty-kastélyt újra bevonni Sepsiszentgyörgy és a vidék kulturális körforgásába.

A rendezvénysorozat e heti programja: pénteken 17 órától (esőnap: szombat, 11 óra) a Cimborák Bábszínház A buták versenye című előadása; vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 7., hétfő, 21 óra) a Művész mozi szervezésében a Babyteeth című ausztrál vígjátékot, a 2019-es TIFF közönségdíjas filmjét vetítik.

A programokra járatok közlekednek Sepsiszentgyörgy és Árkos között, ezek a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor indulnak, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej). A jegyértékesítés online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 20 órától a múzeumkertben (esőnap: péntek) José Rivera: Felhőtektonika című darabját játssza (rendező: Bocsárdi László).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a KultúrParkban) ma 17 órától és szeptember 8-án, kedden 17 órától játssza. Helyfoglalás és további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Szabadtéri vetítés

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban ma 20.30-tól (esőnap: péntek) a 2019-es Seveled című filmet vetítik. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani.

Zene

BEMUTATKOZIK A FILLHARMONI. A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban a szeptemberre tervezett koncertek sorát pénteken 18 órától a FillHarMoni zenekar indítja. Az akusztikus projekt először lép közönség elé. A zenekar alapítói, Opra Mónika szólista és Kertész János billentyűs a zenekar többi tagjával: Kertész Hubával (akusztikus gitár), Tóth-Györgybíró Aporral (cselló) és Ráduly Zsófiával (hegedű) változatos repertoárt hoztak létre. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott. Jegyár: 5 és 10 lej, kaphatók elővételben a városi kulturális szervezőirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Hitvilág

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Citera hangja szól Nagyajtán. 20.05 Kik éltek, hogyan éltek Baróton? Szóban és fényképeken élő család- és településtörténet. A Gát és Kulcsár utca. 20.50 Jótékonysági horgászverseny a Pumpaházi tónál. 21.00 Szelíd fohász – a Mácsafej együttes énekelt versei. A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Erdélyi Politikai Iskola

Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat negyedik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 18–36 év közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel partnerségben szervezett ingyenes képzésére szeptember 16-ig lehet pályázni. A program nemcsak azok számára kínál kiváló lehetőséget, akik aktív közösségi és közéleti szerepvállalásra vágynak, de hasznos azoknak is, akiknek a munkájához fontos a politika érdekes világának behatóbb ismerete. A felvételi háromfordulós, a jelentkezés a program honlapján keresztül történik, a részvételhez önéletrajz, motivációs levél, ajánlás és felsőfokú angolnyelv-tudás is szükséges. A program 2020. október közepén Kolozsváron indul, bukaresti, sepsiszentgyörgyi és budapesti alkalmakkal a következő évben folytatódik, az utolsó képzési hétvégére 2021 áprilisában kerül sor. Az Erdélyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés feltételeiről bővebb információ a miert.ro honlapon olvasható.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Nagyajtán és Középajtán, pénteken Baróton és Felsőrákoson szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja szeptembertől: a nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumokat hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig fogadják; a temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig lehetséges; kezelési jegyeket igényelni és átvenni hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig lehet.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.